Comprare Bitcoins con PayPal era piuttosto laborioso. Ora è diventato uno dei metodi di pagamento più popolari per chi è interessato al cripto-money.

La nostra guida vi darà tutte le chiavi per acquistare Bitcoin con PayPal. Imparerete quali sono i migliori siti che offrono questo metodo di pagamento e come evitare costi elevati quando si effettua l’acquisto.

PayPal e Bitcoin

Anche se l’acquisto di BTC con PayPal è ora possibile su molte piattaforme, PayPal non è sempre stato a favore di Bitcoin.

Ricordate che questo cripto-soldi si comporta come denaro contante. Pertanto, se si perde l’accesso al portafoglio, se viene rubato o se si effettua una transazione sbagliata, non sarà possibile recuperare i gettoni.

In teoria, un cliente può quindi acquistare un CTC con PayPal, dichiarare alla società finanziaria che non ha mai ricevuto il suo gettone e chiedere di essere rimborsato.

Poiché PayPal è una società finanziaria, deve occuparsi dei reclami dei clienti per frode, perdita o furto, proprio come qualsiasi altra società finanziaria. Non essendo in grado di controllare il movimento del cripto-money, inizialmente ha rifiutato di permettere ai suoi clienti di effettuare acquisti di Bitcoin tramite PayPal.

Da allora, l’azienda ha fatto molta strada.

Ha deciso di approfittare dei cambiamenti avvenuti nell’area dei pagamenti. Dopo tutto, ogni azienda deve sfruttare le opportunità di sviluppo che si presentano e affrontare le proprie sfide.

Quali sono i vantaggi di acquistare BTC con Paypal?

Un semplice processo di pagamento

Un’operazione rapida e familiare per chi ha già un conto PayPal

Approfittate di un marchio internazionale che utilizza una tecnologia di crittografia e antifrode all’avanguardia

Pagare con un partner di fiducia utilizzato da oltre 267 milioni di utenti in tutto il mondo

Utilizzate direttamente i fondi del vostro conto PayPal senza che passino attraverso un conto bancario, ad esempio

I 4 migliori siti PayPal

Nella prossima sezione, risponderemo alla domanda: dove acquistare Bitcoin con Paypal? Qui sotto troverete i migliori siti per farlo.

1: eToro – La migliore piattaforma per il 2020

eToro è la piattaforma di copy-trading più popolare al mondo. Regolamentata in diversi paesi, l’azienda offre una piattaforma molto facile da usare per coloro che vogliono commerciare Bitcoin e altre valute digitali senza possederle. Da oltre 10 anni, eToro ha ampliato la propria gamma di prodotti e adattato le proprie tariffe per fornire un’esperienza commerciale di qualità, sicura e competitiva. Di conseguenza, la comunità eToro continua a crescere.

Tasse: eToro non addebita alcuna tassa di deposito o di compensazione per l’acquisto di Bitcoin con Paypal.

Regolamento: FCA, CySEC, ASIC, ASIC, SEC negli USA

Vantaggi :

Ottima reputazione

Interfaccia facile da usare

Strategie di copy-trading

Diversi mercati disponibili

Registrazione rapida

Svantaggi:

Non adatto ai trader avanzati.

2: Coinbase – Ideale per i principianti

Creato nel 2012, l’American Coinbase Exchange è uno degli scambi più utilizzati per chi vuole tenere Bitcoins e altre popolari valute criptiche. Coinbase è uno dei più importanti scambi di crittografia. È disponibile in più di 100 paesi e ha più di 30 milioni di clienti in tutto il mondo. Oltre alla sua piattaforma di scambio, Coinbase ha creato tutta una serie di prodotti complementari per offrire servizi intorno alle valute virtuali: Coinbase Commerce, Coinbase Custody, Coinbase Pro, Coinbase Earn, ecc.

Tasse: Coinbase addebiterà una tassa per prelevare fondi dalla piattaforma sul tuo conto PayPal.

Regolamento: Coinbase Inc. è autorizzata in varie giurisdizioni degli Stati Uniti.

Vantaggi :

Affidabilità dell’azienda

Facilità d’uso della piattaforma

Disponibile in oltre 100 paesi

Varietà di opzioni di deposito e di prelievo

Svantaggi:

Basso numero di valute criptate

3: LocalBitcoins – Acquisto di BTC tramite Paypal tra privati

LocalBitcoins è una piattaforma per l’acquisto e la vendita di Bitcoins tra privati con sede in Finlandia. Dalla sua fondazione nel 2012, l’azienda è diventata sempre più popolare tra le persone che desiderano acquistare Bitcoins tramite PayPal direttamente dai venditori. I venditori sono quelli che stabiliscono direttamente i prezzi dei Bitcoin che vendono, in modo simile a Leboncoin. La piattaforma è particolarmente popolare nelle economie in difficoltà.

Tasse: La registrazione, l’acquisto e la vendita di Bitcoins da Paypal sono completamente gratuiti su LocalBitcoins.

Regolamento :

LocalBitcoins ha ottenuto lo scorso anno l’approvazione dell’Autorità di vigilanza finanziaria finlandese (FSA) per diventare un fornitore di denaro virtuale.

Vantaggi :

Servizio di deposito a garanzia

Facilità d’uso

Nessun limite per comprare o vendere Bitcoins

In alcuni paesi, LocalBitcoins è l’unico modo per acquistare Bitcoins.

Svantaggi:

I prezzi e i margini variano notevolmente tra i venditori

Rischio di truffe

4: Paxful – Piattaforma di acquisto e vendita peer-to-peer

Come uno dei principali concorrenti di LocalBitcoins, Paxful aiuta a trovare venditori nel suo paese che sono disposti a vendere i loro Bitcoins. L’azienda impiega più di 200 persone in 4 uffici in tutto il mondo. A differenza di piattaforme come Coinbase, Paxful è in grado di coinvolgere nei paesi in via di sviluppo i cittadini finanziariamente scollegati, rendendone più facile l’utilizzo in tali paesi. Dopo aver lavorato con Binance per supportare gli acquisti di Bitcoin, Paxful ora permette alle persone di acquistare oro con Bitcoin.

Tasse: Paxful non addebita alcuna tassa per l’acquisto di Bitcoins con Paypal.

Regolamento: Ente non regolamentato

Vantaggi :

Oltre 300 diversi metodi di pagamento accettati

Nessun costo al momento dell’acquisto

Team di supporto reattivo

Possibilità di cercare il prezzo desiderato

Svantaggi:

I prezzi e i margini variano notevolmente tra i venditori

Limiti di acquisto diversi a seconda dei controlli effettuati

Come posso acquistare Bitcoin con PayPal? Tutorial

Passo 1: Apri il tuo conto eToro

Il primo passo è quello di aprire il tuo conto eToro cliccando sul link qui sopra.

Passo 2: Depositare i fondi tramite Paypal

Una volta effettuato l’accesso alla vostra piattaforma eToro, cliccate sul pulsante blu “Deposita fondi” in basso a sinistra per effettuare l’acquisto.

Scegliete PayPal come metodo di pagamento e inserite l’importo che desiderate trasferire.

Si prega di ricordare che la valuta del conto su eToro è sempre il dollaro USA (USD). Per questo motivo, se desiderate depositare Euro (EUR), vedrete visualizzato un tasso di cambio.

Quindi fare clic su “Invia”.

Passo 3: Accedi al tuo conto PayPal per completare la transazione

Sarai reindirizzato ad una nuova pagina di PayPal in modo da poter accedere al tuo conto PayPal per l’acquisto di BTC.

Una volta inseriti i dati di accesso, controllate tutti i dettagli della transazione e cliccate su “Paga”.

Passo 4: Acquistare Bitcoins

Ecco fatto – il tuo conto di trading eToro dovrebbe essere accreditato con l’importo selezionato entro pochi minuti. In questo modo, sarete in grado di iniziare a negoziare Bitcoin una volta che i fondi sono arrivati nel vostro conto di trading.

Scegliete l’importo che desiderate investire nella coppia selezionata (o il numero di Bitcoin che desiderate scambiare) e il leverage che desiderate utilizzare.

Non dimenticate di posizionare i vostri ordini stop-loss e take-profit per proteggere meglio il vostro capitale di trading.

Ad esempio, il vostro ordine di trading si aprirà immediatamente quando cliccate su “Apri posizione”.

Se desiderate effettuare un ordine ad un prezzo prestabilito in anticipo, cliccate sul pulsante “Investire” nell’angolo in alto a destra della vostra finestra e selezionate “Ordina”. Una volta completate tutte le impostazioni, cliccate su “Ordina”.

Conclusione

Per coloro che vogliono utilizzare PayPal per sfruttare la volatilità dei prezzi Bitcoin, consigliamo di utilizzare eToro. eToro è una piattaforma di trading di qualità, regolamentata e popolare per

Con eToro potrai acquistare Bitcoin fisicamente o scambiarlo con i CFD. Se si desidera operare con i CFD, è possibile scambiare valuta criptata tramite derivati con leva finanziaria.

Domande frequenti

Come posso aprire un conto PayPal?

L’apertura di un conto PayPal avviene direttamente sul sito web dell’azienda. In questo modo potrete fare acquisti online, chiedere o inviare denaro ai vostri cari in modo rapido e comprare e vendere su eBay.

Il processo di apertura di un conto con PayPal è gratuito. Basta seguire qualche passo. Puoi quindi registrare la tua carta, il tuo conto bancario o un’altra fonte di fondi e collegarla al tuo conto PayPal.

Posso acquistare Bitcoins con PayPal senza verifica?

Anche se alcune piattaforme consentono di acquistare Bitcoins senza fornire un’identificazione, PayPal non è un metodo di pagamento anonimo perché devi finanziare il tuo conto da una fonte collegata alla tua identità.

Paxful è una delle piattaforme che permettono di acquistare Bitcoins con PayPal senza verifica dell’identità. Tuttavia, sarà necessario fornire il proprio indirizzo e-mail e numero di telefono per poter effettuare una transazione. Senza convalidare la vostra identità, Paxful non vi permetterà di acquistare più dell’equivalente di $1.500 di volume di trading o di attività di portafoglio all’anno.

Le commissioni di PayPal sono più costose delle commissioni delle carte di credito e di debito?

Sembrerebbe che utilizzare PayPal come metodo di pagamento per l’acquisto di Bitcoins sia più rischioso rispetto ad altri metodi di pagamento. Per questo motivo i costi di utilizzo di PayPal possono a volte essere più alti di quelli delle carte di credito.

Poiché PayPal addebita poco o nessun costo di transazione nella propria valuta, tutto dipende dalla piattaforma utilizzata.

Posso acquistare altre valute criptate con PayPal?

A seconda della piattaforma di trading o di scambio che si utilizza, sarà possibile acquistare altre valute criptate oltre a Bitcoin.

Ad esempio, eToro offre il trading di 15 diverse valute criptate. Alcuni dei più popolari sono Ethereum, Dash, Litecoin e Ripple contro Euro e altre valute come USD, CHF, NZD, CAD, AUD e GBP.

Ci sono dei rischi quando si acquista Bitcoin con PayPal?

I rischi di frode nell’acquisto di BTC con PayPal sono principalmente legati a potenziali riaddebiti. Questo è particolarmente vero per i venditori che utilizzano piattaforme di acquisto privato da persona a persona Bitcoin come LocalBitcoins o Paxful.

Posso acquistare o vendere Bitcoins direttamente tramite PayPal?

Non è possibile acquistare Bitcoins con PayPal (o venderli) senza passare attraverso una piattaforma di trading.