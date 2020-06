4.4 / 5 ( 18 votes )

Comprare Bitcoin non è difficile. Ecco il nostro tutorial per aiutarvi a spiegare come acquistare Bitcoin sui siti più sicuri. Vi mostreremo come acquistare, proteggere, conservare e scambiare Bitcoin facilmente.

Le valute crittografiche come Bitcoin stanno attirando sempre più interesse, soprattutto grazie alla loro tecnologia unica chiamata Blockchain. Non è molto difficile metterci le mani sopra, ecco la nostra guida per iniziare a comprare i primi Bitcoins.

Come posso acquistare Bitcoin?

Prima di tutto devi andare ad un servizio che cambierà i tuoi euro in Bitcoins o in altre valute criptate. Molte piattaforme offrono un modo semplice per acquistare Bitcoins con PayPal, carta di credito (istantaneamente) e bonifico bancario (24/72h). Basta selezionare un servizio, registrarsi e poi acquistare le valute virtuali desiderate. Sarete quindi in grado di gestire i vostri investimenti in modo autonomo.

Dove posso acquistare Bitcoins?

Oggi, ci sono decine di servizi per acquistare Bitcoins, ma alcuni di essi si distinguono dalla folla. La reputazione e l’anzianità sono due criteri importanti da tenere in considerazione nella scelta di una piattaforma, che molto spesso offrono applicazioni per gestire le vostre valute sul vostro computer ma anche sul vostro cellulare.

Le migliori piattaforme per acquistare Bitcoin

Nella sezione seguente, vi aiuteremo a rispondere alla domanda: dove posso acquistare Bitcoin? Qui sotto troverete i migliori siti per l’acquisto e la vendita di Bitcoin per il 2020.

1: Bitcoin Trader

Bitcoin Trader è un software di trading automatico creato da Gary Roberts nel 2017 che può automaticamente negoziare, comprare e vendere Bitcoins seguendo le tendenze del mercato ed eseguendo trade automatici 0,01 secondi più velocemente dei suoi concorrenti.

Questo robot offre una semplice opzione per acquistare Bitcoins facilmente e senza commissioni: basta depositare 250 € e attivare la funzione di auto-trading. Il robot è automatizzato al 100%, quindi una volta che ti iscrivi, crei un conto e depositi fondi, il tuo gioco è praticamente finito.

Tutto quello che dovete fare è spendere qualche minuto al giorno per decidere quali impostazioni di trading preferite e assicurarvi che il vostro conto sia sulla buona strada.

Questo rende Bitcoin Trader una grande opzione per i principianti o per coloro che non hanno il tempo di acquistare Bitcoin.

Come profitto, il software dichiara di essere in grado di generare 1.500 euro al giorno con un tasso di profitto del 90%.

Il robot Bitcoin Trader lavora con broker regolamentati da diverse autorità finanziarie e offre una piattaforma sicura per l’acquisto di BTC.

Tuttavia, siate consapevoli del fatto che il trading comporta dei rischi e che i profitti non sono garantiti. Rischiate solo quello che potete permettervi di perdere.

2: eToro

Fondata nel 2007, questa piattaforma offre l’acquisto di 16 crypto-attivi, tra cui Bitcoin, oltre al trading di CFD. È una delle piattaforme più utilizzate in Europa con quasi 10 milioni di abbonati.

La caratteristica unica di eToro è che offre una funzione di social trading che permette di copiare le posizioni di altri trader e la possibilità di short Bitcoin, cioè di scommettere sul lato negativo. È inoltre possibile acquistare azioni di società quotate in borsa come Apple, Amazon e Google.

Inoltre, è disponibile un’applicazione mobile per gestire i vostri investimenti dal vostro smartphone. La società è autorizzata dagli organismi di regolamentazione FCA e CySEC.

3: Moneta base

Con sede a San Francisco negli Stati Uniti dal 2012, Coinbase sta attirando sempre più europei e francesi. È un peso massimo nel settore della crittografia in tutto il mondo.

Ci sono 12 valute disponibili al momento, incluso il Bitcoin da comprare e vendere. La sua interfaccia user-friendly è perfettamente adattata per i più inesperti e consente di effettuare rapidamente i primi acquisti.

Il crypto-exchange ha recentemente presentato una carta di debito chiamata Coinbase Card che permette agli utenti di spendere i loro gettoni digitali in negozi reali.

4: Binance

Binance è diventata la piattaforma di scambio di cripto-soldi più utilizzata al mondo in soli 2 anni. Creata nel 2017, l’azienda ha recentemente aggiunto una nuova funzionalità per l’acquisto di Bitcoin . Ci sono quasi 180 gettoni (solo alla borsa), una scelta molto ampia di attività rispetto ad altre borse.

5: LocalBitcoin

Contrariamente ai primi 3 servizi, ci sono meno controlli perché è una piattaforma per la compravendita di Bitcoin tra privati. Tuttavia, si dovrebbe sempre trattare con i venditori con un massimo di valutazioni positive per evitare truffe. Ci sono molti modi diversi di pagare per il trading.

Sconsigliato ai principianti.

6: ZeBitcoin

Pubblicato dalla società francese Digital Services, ZeBitcoin rende facile l’acquisto di Bitcoin e di altri beni digitali. L’azienda offre anche la possibilità di acquistare valuta criptata grazie alle ricariche Dygicode disponibili in Francia presso le tabaccherie.

7: Moneta

Fondata nel 2014 e precedentemente conosciuta come La Maison du Bitcoin, Coinhouse ha un negozio fisico nel 2° arrondissement della capitale e desidera aprirsi all’Europa. Apprezziamo molto la semplicità della piattaforma e la fluidità delle operazioni.

8: Celeste

Con Changelly, è possibile acquistare Bitcoins ma anche scambiarli con altre valute criptate. L’azienda maltese gode di un’ottima reputazione e il sito è molto facile da usare. Tuttavia, è necessario aprire un portafoglio su un servizio esterno perché l’avvio non ne fornisce uno.

9: Kraken

Lanciata nel 2011 a San Francisco, negli Stati Uniti, è una delle più antiche borse valori crittografiche dell’ecosistema a catena di blocco. Kraken è invece piuttosto difficile da gestire e sarà in grado di rimandare i neofiti. Le commissioni applicate per le operazioni in contanti sono relativamente poco costose.

10: Cex.io

Con sede a Londra e lanciato nel 2013, il servizio si è rapidamente affermato come uno dei principali broker Bitcoin grazie alla sua facilità d’uso e affidabilità. Tuttavia, il sito è un po’ antiquato.

Come acquistare facilmente Bitcoins

Se vuoi acquistare Bitcoin velocemente, segui i nostri passi qui sotto.

Fase 1: Registrazione con eToro

Il primo passo è quello di registrarsi sulla nostra piattaforma consigliata, eToro. Basta seguire questo link e aprire il vostro conto in 5 minuti!

Fase 2: Depositare fondi sul tuo conto

Una volta aperto il tuo conto, potrai finanziare il tuo conto bitcoin. eToro accetta diversi metodi di pagamento.

Passo 3: Ricerca “Bitcoin” nella barra di ricerca del cruscotto

Poi, basta cercare la cripto-valuta che si vuole acquistare, in questo caso bitcoin, nella barra di ricerca del sito eToro.

Fase 4: cliccate su “investire”.

Inserisci l’importo in Euro che vuoi investire in Bitcoin e clicca su “convalida”.

Passo 5: Inviare i Bitcoins al vostro portafoglio

I Bitcoins appariranno ora nel tuo account eToro. Potete scegliere di inviarli al vostro portafoglio eTorox (disponibile per dispositivi iOS e Android) o al portafoglio di vostra scelta.

Dove conservate i vostri Bitcoins?

Il Bitcoin è conservato in un portafoglio chiamato portafoglio. I servizi che abbiamo descritto sopra ne forniscono uno quando si acquista Bitcoin da loro. Tuttavia, potete anche aprire un altro portafoglio da soli e trasferirvi i vostri Bitcoin.

Come posso acquistare Bitcoins senza verifica?

Comprare Bitcoin in forma anonima è un po’ più difficile che comprarlo attraverso un broker o una piattaforma di cripto-money, ma è possibile. Ci sono tre modi per acquistare Bitcoin senza registrazione e senza passare attraverso il processo di verifica.

La prima opzione è quella di andare su un sito di compravendita Bitcoin tra privati. Un sito come LocalBitcoins ti permetterà di acquistare Bitcoins e altri crittografi senza la necessità di registrare o condividere le tue informazioni riservate. Gli acquisti sono protetti e questa piattaforma non è male assicurata.

La seconda opzione è quella di acquistare Bitcoins di persona: contattando direttamente il venditore. In questo modo è possibile acquistare i Bitcoins in contanti, senza bisogno di carta di credito o di un documento d’identità.

La terza opzione sarebbe quella di passare attraverso una macchina Bitcoin (nota anche come Bitcoin ATM). Questo metodo vi permetterà di acquistare Bitcoins con la vostra carta di credito, ma i vostri dati personali non verranno salvati. Questo è un modo semplice per acquistare Bitcoins, ma è una delle opzioni più costose.

Come proteggete i vostri Bitcoin?

Oltre ai portafogli online, ci sono i portafogli USB touch, che sono i portafogli hardware. Permettono di conservare e proteggere meglio i Bitcoin da possibili furti da parte di hacker in rete. Questi piccoli dispositivi criptano le transazioni e consentono di mettere i portafogli fuori da internet e lontano dagli hacker.

Se desiderate acquistare un dispositivo di questo tipo, vi consigliamo il Nano X della startup francese Ledger, un gigante mondiale nel settore dei cripto-portafogli fisici.

Come faccio a scambiare Bitcoin?

Che cos’è e come faccio? Grazie alla crescente popolarità di Bitcoin, le valute digitali stanno attirando sempre più investitori e trader. Tuttavia, non esiste un quadro normativo europeo per questo nuovo mercato e bisogna essere prudenti.

Ci sono 3 tipi principali di strategie, alcuni esempi:

– Investitori che acquistano le valute per un ritorno in tempo. Acquistano una o più valute criptate a loro scelta per guadagnare qualche mese o addirittura anni. Consulta la nostra guida sugli investimenti a lungo termine.

– I commercianti che acquistano per speculare, cioè acquistano al momento giusto e vendono molto rapidamente per realizzare un profitto. Consulta la nostra guida sul day trading

– Coloro che investono nelle ICO investono per contribuire a creare una nuova moneta e realizzare un profitto basato sul suo successo. Quest’ultima strategia è ormai un po’ superata, poiché la febbre intorno alle ICO si è calmata.

Se vuoi scambiare Bitcoin, ci sono servizi che ti permettono di scommettere al rialzo o al ribasso sul prezzo del Bitcoin e di altre valute criptate come Ripple o Ethereum.

Il sito più semplice per il trading di valute criptate è probabilmente Bitcoin Trader, che si rivolge sia ai trader principianti che a quelli esperti.

Se avete voglia di fare un passo indietro prima di iniziare, date un’occhiata alla nostra selezione dei migliori libri su Bitcoin e Blockchain.

Vi auguriamo una buona esperienza di trading e soprattutto di stare attenti tenendo presente che i prezzi delle valute criptate sono molto volatili e spesso imprevedibili. Se possono salire molto in alto come nel dicembre 2017, possono anche scendere molto in basso, anche a zero.

Domande frequenti

Posso acquistare Bitcoin in forma anonima?

Molti siti vi richiederanno di dimostrare la vostra identità per poter usufruire di tutte le funzionalità che la piattaforma ha da offrire. Su eToro, tuttavia, non è necessario presentare un documento d’identità se si acquistano quantità inferiori.

Dove posso comprare Bitcoin a buon mercato?

Comprare Bitcoin gratuitamente o a buon mercato è complicato, ma possibile. Il modo più semplice per acquistare Bitcoin senza commissioni è quello di acquistarlo direttamente da un venditore che conosci di persona o utilizzando una piattaforma Peer to Peer come Bitcoin locale. Tuttavia, ci sono anche borse che addebitano commissioni a basso costo sugli acquisti Bitcoin come Binance. Tenete presente, tuttavia, che le borse come Binance non sono regolamentate e non sarete protetti in caso di pirateria informatica o furto. Ecco perché raccomandiamo piattaforme regolamentate come eToro.

Acquistare Bitcoins con o senza leva?

Molti broker come eToro e Avatrade offrono il trading di CFD Bitcoin con leva finanziaria. Il trading dei CFD è più complicato rispetto all’acquisto fisico, ed è una forma di prestito di denaro. Con la leva finanziaria, potete utilizzare più capitale per collocare le vostre operazioni. In questo modo si può quindi ottenere un profitto maggiore, ma comporta anche rischi più elevati. Vi raccomandiamo di negoziare CFD con leva finanziaria solo se siete esperti e sapete come impostare il vostro conto per evitare perdite. Se sei un principiante, ti consigliamo di iniziare acquistando i Bitcoins fisicamente.

Come posso identificare un buon broker Bitcoin?

Un buon broker Bitcoin sarà autorizzato da diverse autorità finanziarie, avrà a disposizione un gran numero di valute criptate, una piattaforma di trading senza problemi, commissioni di trading convenienti, un’eccellente assistenza clienti e diversi metodi di pagamento.