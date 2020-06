4.7 / 5 ( 36 votes )

Volete acquistare Ethereum ma non sapete qual è il sito migliore per acquistare Ethers? Non preoccupatevi, per acquistare i gettoni per l’ETH, la procedura è abbastanza semplice.

Dovete scegliere un servizio, registrarvi e poi convalidare il vostro conto. Potrete così scambiare i vostri euro o altre valute fiat con gli eteri (e viceversa).

Se avete già acquistato Bitcoin o XRP (Ripple) potete anche scambiarli direttamente con Ethereum utilizzando le piattaforme qui sotto.

Ethereum: Cos’è l’Ethereum?

Creato nel 2014 da Vitalik Buterin e oggi il secondo più grande cripto-moneta in termini di capitalizzazione di mercato, Ethereum sogna di diventare un “computer globale” con l’obiettivo di decentralizzare il modello client-server esistente.

Ethereum propone di utilizzare la blockchain non solo per creare una rete di pagamento decentralizzata, sicura, veloce ed economica come Bitcoin, ma anche per creare e alimentare contratti intelligenti e applicazioni decentralizzate a prova di manomissione.

Quest’anno la tabella di marcia della rete dell’Ethereum dovrebbe prendere una nuova piega con l’Ethereum 2.0. Chiamato anche Serenity, ETH 2.0. è l’aggiornamento della catena di blocco dell’Ethereum su cui la rete lavora dal 2020 per migliorare la sua funzionalità e le sue prestazioni, in particolare attraverso la prova di palo e taglio.

Perché investire nell’Ethereum?

Flessibilità e velocità di lavorazione

Popolarità crescente

Sviluppo e maggiore utilizzo di DeFin (Finanza decentralizzata) con contratti intelligenti

La rete Ethereum è supportata da diverse aziende Fortune 500

Ethereum ha sviluppato una grande comunità di sviluppatori e utenti che condividono le loro conoscenze e si aiutano a vicenda.

Dove acquistare Ethereum?

Per acquistare gli Ethereum, dovete andare su una piattaforma o una borsa dove potete scambiare i vostri euro o altre valute criptate contro gli Eteri.

Ecco 3 piattaforme popolari che offrono la possibilità di investire nella seconda valuta criptata più popolare sul mercato.

1. eToro

eToro è uno dei più grandi broker al mondo riconosciuto per la sua offerta diversificata e come pioniere e leader nel social trading con la sua grande comunità e la funzionalità di copy-trading.

La piattaforma di trading di eToro è stata progettata per i trader alle prime armi. Ecco perché è molto facile da usare e intuitivo. Naturalmente, la piattaforma non sarà adatta agli utenti che hanno bisogno di strumenti avanzati.

Tuttavia, le commissioni di trading sono tra le più basse del mercato e il broker vi permette di finanziare il vostro conto di trading attraverso più di 10 metodi di pagamento gratuiti tra cui PayPal. Offre un modo semplice per acquistare etereum, ma anche per acquistare Bitcoin o Ripple.

Sede centrale: Cipro e Regno Unito

Autorizzato da AMF : Sì

Regolamento: CySEC, FCA, ASIC

Conto islamico: sì

Commissioni di trading : spread sulla vendita di Ethereum (1,90%) rollover e commissioni di finanziamento per la negoziazione di CFD Ethereum

Altre spese : 5 su prelievi (prelievo minimo di 30 dollari) Tassa di inattività di 10 mesi tassa di conversione + commissione di cambio

Limite di acquisto: deposito minimo di $200 (160€)

2. Coinbase

Fondata nel giugno 2012 negli Stati Uniti da Brian Armstrong e Fred Ehrsam, Coinbase si dedica ad offrire servizi che permettono di investire nelle più popolari valute crittografiche come l’Ethereum.

Mentre i depositi sul tuo conto Coinbase sono gratuiti, ogni transazione di acquisto/vendita include una commissione. O una tariffa fissa a seconda delle dimensioni della vostra posizione. Oppure una percentuale variabile a seconda del vostro paese e del tipo di pagamento utilizzato (tra l’1,49% e il 3,99%).

Oltre a questi servizi di trading di crittografie, Coinbase offre diversi servizi relativi alle valute crittografiche, come soluzioni specializzate per investitori istituzionali o aziende che vogliono accettare le valute crittografiche.

Sede centrale: San Francisco, USA

Autorizzato da AMF : No

Regolamentazione: nessuna, ma l’azienda è autorizzata in diverse giurisdizioni statunitensi.

Commissioni di trading : spread di quasi lo 0,5% sul prezzo di mercato commissioni di trading che variano a seconda della dimensione della posizione

Altre spese : acquisto standard: 1,49%. acquisto istantaneo con carta di debito: 3,99%. prelievi tramite bonifico bancario (SEPA): 15 centesimi

Limite di acquisto : 2 € acquisto minimo ETH Solo 25 € sono sufficienti per iniziare ad acquistare Ethereum sulla piattaforma Il limite massimo di acquisto dipende dal paese in cui vivete, dalle ricevute che avete fornito e dal vostro metodo di pagamento.



3. Binance

Lanciato a metà del 2017, Binance è una borsa valori cripta che è diventata rapidamente uno dei giganti del settore. Si posiziona regolarmente al primo posto (o almeno tra i primi 3) in termini di volume di trading 24 ore su 24.

Gli utenti di Binance apprezzano la possibilità di scegliere tra due diverse opzioni di trading: basic vs. advanced. Il primo è più adatto agli investitori alle prime armi, che non hanno necessariamente bisogno di strumenti avanzati, mentre il secondo è particolarmente attraente per gli analisti tecnici.

Binance supporta anche un numero molto elevato di valute criptate, che fa appello a molti investitori. È possibile acquistare direttamente dal PF su Binance in euro. Altrimenti è necessario scambiare le valute criptate con l’ETH o acquistare monete stabili per ottenere l’Ethereum.

Sede centrale: Malta

Autorizzato da AMF : No

Regolamento: nessuno

Commissioni di trading : commissione standard dello 0,1% su ogni transazione possibilità di uno sconto del 50% con la Moneta Binance (BNB) commissioni di negoziazione variabili in base al volume totale delle negoziazioni

Altre spese : tassa di prelievo di 0,00016 ETH con un prelievo minimo di 0,000082 ETH Limite di acquisto: più informazioni fornite, più il vostro conto sarà in grado di elaborare grandi quantità di Ethereum.



Come acquistare l’Ethereum : Tutorial

Passo 1: Iscriviti a eToro

Il primo passo per iniziare e acquistare gli eterei è aprire il proprio conto sulla piattaforma di propria scelta, in questo caso eToro.

Cliccate su questo link per creare il vostro conto.

eToro vi chiederà di fornire i vostri dati personali come nome utente, e-mail, password e numero di telefono.

Fase 2: Deposito di fondi

Quindi, effettua un deposito sul tuo conto trading tramite PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario per iniziare ad acquistare Ethereum.

Passo 3: Ricerca “Ethereum” su eToro

Utilizza la barra di ricerca su eToro (in alto al centro della tua pagina) per trovare direttamente il gettone Ethereum.

Passo 4: cliccare su “Investire

Per effettuare l’ordine di acquisto, cliccate su “Investire”. Decidete l’importo e il livello dei vostri ordini collegati a stop-loss e take-profit. Convalidare cliccando su “Posizione aperta”.

Si prega inoltre di notare che su eToro è possibile negoziare anche CFD come l’ethereum, senza la necessità di acquistarlo.

PS: Se desiderate investire in Ethereum tramite un CFD, selezionate una coppia di valute nella vostra casella di ricerca.

Passo 6: Inviare l’Ethereum sul portafoglio

Una volta che avete i gettoni dell’Ethereum, è consigliabile inviarli al vostro portafoglio (soprattutto se avete acquistato grandi quantità). Si prega di notare che etoro offre anche un portafoglio: eToroX su cui è possibile trasferire i gettoni per ETH.

Come acquistare Ethereum con Carta di Credito, Paypal, Skrill e Bonifico Bancario ?

Per acquistare Ethereum semplicemente tramite PayPal, bonifico bancario, carta di credito o portafoglio elettronico come Skrill o Neteller, l’opzione più semplice, veloce ed economica è quella di utilizzare eToro.

In qualità di broker regolamentato, eToro offre un ambiente di trading sicuro che consente di acquistare Ethers o di negoziare ETH tramite CFD senza commissioni di deposito attraverso oltre 10 diversi metodi di finanziamento.

Naturalmente, è sempre possibile utilizzare un crypto-exchange come Coinbase per acquistare Ether se si desidera utilizzare PayPal in particolare. Tuttavia, le tariffe sono più costose di quelle di eToro.

Conclusione

Sia che si voglia commerciare o investire in crittografia in pochi click, è sempre importante scegliere dove acquistare Ethereum. Dovete prestare attenzione alle truffe, alle commissioni di trading, ma anche alle spese di deposito e di prelievo e ai mezzi di pagamento disponibili, così come ai gettoni proposti.

Grazie a questa guida, ora sapete come acquistare l’Ethereum al miglior prezzo.

Poiché eToro offre l’uso gratuito della carta di credito, del bonifico bancario o di PayPal, lo consideriamo il miglior sito per acquistare Ethereum in Francia. Inoltre, le commissioni di trading sono tra le più ragionevoli del settore e il broker regolamentato offre molti servizi apprezzati dai trader come l’opzione di copy-trading.

Domande frequenti

Bitcoin vs Ethereum – Cosa scegliere?

Sia Bitcoin che Ethereum offrono vantaggi e caratteristiche uniche. Bitcoin è stata la prima rete di pagamento peer-to-peer decentralizzata. La rete Ethereum è stata sviluppata per offrire una versione migliore della blockchain Bitcoin spingendola ancora più in là con contratti intelligenti.

Cos’è un contratto intelligente?

Un contratto intelligente è un contratto autoesecutivo in cui i termini dell’accordo tra le parti contraenti sono integrati nelle linee di codice di una catena di blocco. In sostanza, un contratto intelligente è una versione digitale del contratto standard cartaceo che verifica e fa rispettare ed esegue automaticamente i termini del contratto.

Da dove viene il valore dell’Etere?

L’Etere è utile alla rete dell’Ethereum perché alimenta la catena di blocco pagando le spese di transazione e i servizi IT. Così, man mano che la piattaforma cresce, potrebbe continuare a cambiare il modo in cui gli utenti conducono le transazioni quotidiane e il token aumenterà di valore. Inoltre, la rete ha la capacità di essere completata da un’ampia varietà di applicazioni intelligenti decentralizzate, che stanno diventando sempre più interessanti.

Quando è il momento migliore per acquistare un ETH?

Ci sono diversi modi per analizzare i mercati e il momento migliore per acquistare un ETH dipende dalla vostra strategia di trading. L’analisi tecnica è spesso utilizzata per determinare i livelli per entrare nel mercato, come le linee di tendenza, i supporti e le resistenze.