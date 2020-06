4.5 / 5 ( 24 votes )

Volete diversificare il vostro portafoglio e acquistare Ripple ma non sapete come?

Per acquistare o scambiare Ripple, è necessario andare su una piattaforma di trading di cripto-valuta.

In questa guida, vi spiegheremo come acquistare Ripple e vi mostreremo i migliori siti per farlo.

Ondulazione: Che cos’è?

La cripto-valuta XRP è stata creata nel 2014 dalla società Ripple Labs, ed è attualmente al 3° posto nella classifica degli asset virtuali per capitalizzazione di mercato, subito dopo Ethereum e Bitcoin.

Spesso definita “la cripto-valuta delle banche”, Ripple è stata sviluppata come una rete che mira a fornire transazioni finanziarie istantanee e sicure di qualsiasi dimensione ad un costo trascurabile. Infatti, le commissioni di transazione sono molto basse e la rete Ripple è in grado di gestire oltre 1.500 transazioni al secondo (rispetto a circa dieci per Bitcoin ed Ethereum).

Perché investire in Ripple?

Una delle reti più veloci del settore in concorrenza con la tradizionale rete SWIFT

Bassi costi di transazione

Ripple offre RippleNet a molti dei principali istituti finanziari del mondo

L’XRP viene sempre più utilizzato come mezzo di scambio quando le istituzioni non riescono a trovare scambi diretti immediatamente disponibili tra due coppie di trading.

La sua soluzione ODL (On-Demand Liquidity) supporta pagamenti internazionali più veloci e meno costosi in paesi difficili da raggiungere e riduce i costi operativi per i suoi utenti.

Dove acquistare Ripple (XRP)?

Ci sono molti siti che offrono di acquistare Ripple (XRP), ma alcuni si distinguono e hanno acquisito notorietà negli ultimi anni.

Ecco i siti di fiducia dove è possibile acquistare XRP per una piccola tassa.

1. eToro: Miglior Ripple Broker

La piattaforma di trading eToro è stata lanciata nel 2007 e offre investimenti in tutti i tipi di attività in un ambiente sicuro e su una piattaforma regolamentata.

Su eToro, è possibile acquistare circa 15 diverse valute criptate, tra cui Ripple (XRP), tramite diversi metodi di pagamento come Paypal, Neteller, SoFort, carta di credito o bonifico bancario. È probabilmente la piattaforma più affermata oggi in Europa. L’azienda possiede diverse licenze e serve quasi 10 milioni di clienti.

Su eToro, potrai acquistare Ripple in gettoni e inviarli al tuo portafoglio di cripto-soldi, o scambiare Ripple in CFD con leva finanziaria.

eToro offre una piattaforma di trading di facile utilizzo dove i principianti possono copiare i trader di successo e, si spera, trarre profitto dalla loro esperienza.

Tassa di acquisto XRP: tassa dell’1,90% sulla vendita di Ripple.

XRP CFD Trading Fee: 5 dollari sui prelievi, una tassa di inattività di 10 dollari al mese e una tassa di conversione + commissione di scambio. Il deposito minimo è di $200 (€160). Clicca sul link sottostante per iniziare.

2. Coinbase: la piattaforma ideale per i principianti

Con sede a San Francisco negli Stati Uniti, Coinbase è uno degli attori più importanti nel settore della catena di blocco e della crittovalutazione.

La società è stata recentemente valutata 8 miliardi di dollari e offre un servizio affidabile e accessibile e un modo semplice per acquistare Ripple per i principianti in valuta criptata.

Tuttavia, si noti che Coinbase è molto più costoso delle altre piattaforme elencate in questa pagina. Le tariffe variano ma saranno generalmente più alte di quelle che si possono trovare altrove.Coinbase addebita una commissione del 3,99% sui pagamenti con carta di credito e di debito per l’acquisto di XRP.

3. Binance: Piattaforma per i trader avanzati

Binance consente di scambiare i Bitcoins con un massimo di 275 valute criptate. È il servizio di scambio più utilizzato, nonostante la sua giovane età. Binance ha infatti aperto i battenti nell’estate del 2017 e ha festeggiato il suo primo anniversario lo scorso luglio.

Se Binance è riuscito a imporsi come riferimento per lo scambio di valute criptate in soli 12 mesi, non è un caso. La piattaforma è intuitiva e abbastanza facile da usare.

Infine, un’alternativa a Binance che è ancora più semplice da usare anche se sono disponibili meno valute criptate (circa 60 incluse le XRP): Changelly. Abbiamo anche messo online un tutorial per imparare a utilizzare la piattaforma.

Come acquistare Ripple : Tutorial

Passo 1: Iscriviti a eToro

Crea il tuo account fornendo alcuni documenti per godere della piattaforma eToro: clicca su questo link per registrarti.

Fase 2: Deposito di fondi

Finanziate il vostro conto di trading tramite PayPal, carta di credito o bonifico bancario per iniziare a fare trading con Ripple. È possibile pagare in EUR, GBP, AUD e USD.

Passo 3: Ricerca “Ripple” su eToro

Utilizzare la barra di ricerca su eToro (in alto al centro della pagina) per trovare il crittografo Ripple.

Passo 4: cliccare su “Investire

Cliccate su “Investire” per inserire l’importo e i vostri ordini stop-loss & take-profit. Poi cliccate su “Posizione aperta” per ottenere il vostro Ripple.

PS: Se si desidera negoziare Ripple tramite CFD, selezionare una coppia di valute dalla casella di ricerca come XRPDDASH.

Fase 5: Inviare l’ondulazione al portafoglio

Una volta che hai i tuoi XRP sul tuo Account eToro, è meglio inviarli al tuo portafoglio. È possibile usufruire del portafoglio sviluppato dall’entità dedicata eToro: eToroX (disponibile per dispositivi iOS e Android).

Come acquistare Ripple con CB, Paypal, Skrill e bonifico bancario ?

Per acquistare Ripple in modo semplice e veloce tramite PayPal, carta di credito, bonifico bancario o portafogli elettronici, si consiglia di utilizzare eToro, che non addebita alcuna spesa di deposito.

Naturalmente, è sempre possibile utilizzare uno scambio come Coinbase per acquistare Ripple con PayPal in particolare, ma le tariffe sono più costose e PayPal non è disponibile per tutti i clienti.

Conclusione

Ora che sapete come acquistare Ripple, dovete determinare quale sia il sito migliore per acquistare XRP. La risposta è molto semplice: tutto dipende dalle vostre esigenze e dai vostri obiettivi.

Con eToro, potrai usufruire di oltre 10 metodi di deposito gratuiti e di un ambiente di trading sicuro. Infatti, eToro è un broker regolamentato in diversi paesi che offre l’acquisto rapido di XRP o il day trading di Ripple tramite CFD con coppie come XRPEUR o XRPDASH.

Inoltre, le commissioni sono tra le più ragionevoli del settore e il broker è un pioniere nel campo del social trading con il copy-trading. Questa tecnica permette al broker di automatizzare il suo trading sfruttando il successo degli altri trader copiando automaticamente tutte le loro posizioni sul proprio conto.

Domande frequenti

Ripple è decentrata se la maggioranza dei gettoni è di proprietà dell’azienda?

Il livello di decentramento di Ripple è una questione molto controversa. Molti analisti ritengono che non sia decentrata perché la società possiede più del 60% dei gettoni. Tuttavia, non va dimenticato che la maggior parte di questi gettoni è tenuta in un conto di deposito a garanzia.

Quale protocollo di convalida utilizza Ripple se non c’è l’estrazione mineraria?

Non c’è attività mineraria, in quanto i gettoni XRP sono pre-minati. La rete accetta transazioni da diversi nodi e le raggruppa in un batch che viene inviato a tutti i nodi (validatori). Le transazioni vengono poi registrate nel Ledger XRP dopo che tutti i nodi hanno approvato l’80% delle transazioni.

Chi sono i soci di Ripple?

Più di 300 istituti finanziari in oltre 40 paesi in tutto il mondo utilizzano Ripple come Santander, American Express, MoneyGram, TransferGo, Royal Bank of Canada, Standard Chartered, Bank of England, HSBC, Barclays, Credit Agricole, UBS e Western Union.

È un buon momento per acquistare XRP?

È sempre difficile determinare il momento giusto per investire in un’attività. Tuttavia, ci sono molte ragioni per cui dovreste essere interessati a Ripple. Ad esempio, l’azienda offre l’uso della sua valuta in molti progetti finanziari promettenti come il suo prodotto ODL.

Disclaimer: Ogni transazione di trading ha un rischio. Non possiamo offrire alcuna garanzia di profitto. Tutti i contenuti del nostro sito web sono a scopo puramente informativo e non costituiscono una raccomandazione di acquisto o vendita. Ciò vale sia per le attività che per i prodotti, i servizi e gli altri investimenti. I pareri forniti in questa pagina non costituiscono una consulenza in materia di investimenti e, ove possibile, è opportuno richiedere una consulenza finanziaria indipendente.