Bitcoin evolution avis: affidabile o no?

4.3 / 5 ( 21 votes )

Bitcoin Evolution è un software di crypto trading che si è fatto un nome affermando che il suo software può generare profitti fino a €1300 al giorno con un tasso di payout del 90%.

Tuttavia, molte persone sono scettiche e alcuni dicono che si tratta semplicemente di un rapido piano a scopo di lucro.

Abbiamo deciso di testare questo software per determinare se ne vale la pena o meno. In questo articolo abbiamo analizzato in dettaglio Bitcoin Evolution, analizzando tutte le sue caratteristiche per aiutarvi a fare la vostra scelta.

Bitcoin Evolution: è affidabile?

Molte persone online si chiedono se questo software funziona e può raggiungere gli alti profitti di 1000 euro al giorno che dichiara di generare.

Con queste audaci affermazioni, il software ha effettivamente generato qualche polemica nella comunità commerciale. Alcuni utenti sostengono che il software è una truffa, altri che funziona perfettamente.

Nel nostro test, non abbiamo potuto verificare le affermazioni che può generare 1000+€ al giorno, ma abbiamo scoperto che questo robot lavora con broker che sono supervisionati da diverse autorità finanziarie, come UFX che è autorizzato e regolato da CySEC (licenza CySEC n. 127/10).

Abbiamo anche notato che questo robot ha diverse caratteristiche che funzionano a un livello soddisfacente, come il processo di registrazione, il deposito e il servizio clienti.

Bitcoin Evolution: cos’è?

Bitcoin Evolution è un robot per il trading di cripto-valuta. Il suo sistema è automatizzato, il che significa che il robot si occupa da solo delle transazioni commerciali.

Secondo il software, questo robot rende la vita più facile, nel senso che non sarà necessario cercare le migliori offerte di investimento se lo si utilizza.

Il sistema Bitcoin Evolution si prende cura di fare tutto il trading per voi con una tecnologia intelligente che è in grado di individuare le migliori opportunità nei mercati cripto e di investire in essi. Tutto quello che dovrai fare, secondo Bitcoin Evolution, è depositare fondi e beneficiare dei profitti realizzati.

Come funziona il software Bitcoin Evolution?

Il software, a quanto pare, ordina e analizza rapidamente un grande volume di dati provenienti dal mercato del cripto-money per poter eseguire per voi transazioni finanziarie automatizzate.

Tuttavia, perché questo sia possibile, è necessario creare il proprio conto ed effettuare un deposito minimo di 250€ per iniziare a fare trading. Il software incanala i vostri fondi attraverso un broker regolamentato e inizia a fare trading una volta attivata la funzione di trading automatico.

Bitcoin Evolution: Come faccio a registrarmi?

L’apertura di un conto con Bitcoin Evolution è gratuita e richiede solo pochi passi, descritti di seguito:

Passo 1: aprire un conto

Il primo passo è l’iscrizione che viene fatta attraverso questo link. Il software vi chiederà di inserire alcune informazioni:

Nome

Nome

Indirizzo e-mail

Numero di telefono valido

Una volta inserite tutte le informazioni, cliccate sul pulsante “Registrati” per accedere al vostro conto.

Passo 2: Conto demo

Come molti altri robot come Bitcoin Code e Bitcoin Trader, Bitcoin Evolution ha un account demo gratuito per tutti i clienti. Questo conto è ideale per allenarsi e familiarizzare con il software prima di rischiare il proprio capitale.

Fase 3: Effettuare un deposito

Il passo successivo dopo il trading in modalità demo è il deposito. Per questo, sono disponibili diversi metodi di pagamento:

Visto

MasterCard

Skrill

PostPay

Trasferimento SEPA

Karna

Le vostre transazioni bancarie sono protette su questo software e l’importo minimo per iniziare è di 250 €. Non vi raccomandiamo di investire più di questo importo inizialmente, in quanto qualsiasi investimento comporta rischi e una perdita di capitale è possibile.

Fase 4: Regolare i parametri di trading e attivare l’auto-trading

L’ultimo passo è quello di regolare i parametri di trading e scegliere la coppia di split. Il sito supporta diverse valute come BTC/EUR, BTC/USD ecc.

Una volta effettuata la scelta, attivare la funzione automatica.

Il robot inizierà a fare trading.

Caratteristiche principali di Bitcoin Evolution

Di seguito abbiamo esaminato le caratteristiche di questa piattaforma:

Assistenza clienti

Il servizio clienti Bitcoin Evolution è soddisfacente. In caso di problemi, i clienti possono parlare con un consulente o un agente di supporto tecnico tramite live chat o e-mail.

Registrazione

Iscriversi a Bitcoin Evolution è facile e veloce.

Rapporto di profitto

Non siamo riusciti a verificare il presunto elevato rapporto di profitto del robot. Non vi è alcuna garanzia o prova che il robot operi con questo rapporto di profitto e qualsiasi affermazione che garantisca questo è semplicemente falsa.

Si prega di tenere presente che quando si fa trading con le valute criptate, c’è un certo grado di volatilità e i profitti possono variare notevolmente a seconda di vari fattori.

Sicurezza e regolamentazione

Abbiamo scoperto che il software Bitcoin Evolution ha un sistema di sicurezza soddisfacente. Le informazioni e i dati degli investitori sono memorizzati in modo sicuro e la piattaforma utilizza il protocollo SSL per proteggersi dagli hacker.

Abbiamo anche notato che la piattaforma funziona solo con broker regolamentati e autorizzati da istituti finanziari.

Prelievi e depositi

I prelievi e i depositi vengono effettuati in meno di 24 ore e il robot ha diverse modalità di pagamento.

Quanti soldi posso fare con Bitcoin Evolution?

Questa è la domanda che molti commercianti si pongono! Secondo Bitcoin Evolution, è possibile guadagnare fino a 1300 euro al giorno grazie al rapporto di profitto del 99,4% del robot.

Questo può sembrare molto allettante, ma non siamo stati in grado di trovare alcuna prova solida a sostegno di queste affermazioni.

Abbiamo anche trovato online recensioni molto contrastanti: alcuni utenti affermano di averne fatte migliaia con il codice Bitcoin, mentre altri lamentano che il software non ha funzionato per loro.

Per questo motivo, vi chiediamo di essere ben informati sui rischi associati al trading prima di investire in questo software e vi consigliamo di fare trading a vostro rischio.

Vi ricordiamo che il trading comporta dei rischi, ed è per questo che raccomandiamo ai trader di investire solo il deposito minimo di 250€ per cominciare.

Testimonianze e recensioni di Bitcoin Evolution

Durante la navigazione del sito, abbiamo scoperto diversi commenti da parte di commercianti che presumibilmente hanno generato profitti straordinari con Bitcoin Evolution.

Tuttavia, siamo scettici e sospettiamo che il sito web possa aver esagerato le testimonianze per gonfiare i profitti.

Tuttavia, abbiamo navigato nei forum di trading online e abbiamo trovato diverse testimonianze positive sul robot che dichiarano profitti più realistici di 100 euro al giorno in media.

D’altra parte, abbiamo anche trovato una serie di recensioni negative, e alcuni utenti hanno addirittura definito l’applicazione una truffa.

Per questo motivo, vi invitiamo a essere prudenti e a non prendere sul serio le affermazioni esagerate.

Bitcoin Evolution è apparsa in televisione?

Non sorprende che abbiamo sentito molte voci secondo cui Bitcoin Evolution sarebbe apparsa nei programmi televisivi. Dopo aver condotto una piccola indagine, ecco cosa abbiamo trovato:

Tana del Drago

Dragon’s Den è un noto programma televisivo britannico in cui gli imprenditori presentano le loro idee commerciali a cinque multimilionari che sono disposti a investire il proprio denaro per avviare un’attività. Ci sono state voci che alcuni giocatori del Dragon’s Den hanno investito in Bitcoin Evolution ma

la nostra ricerca ha rivelato che la voce è falsa. In realtà, è stato negato dai membri dello spettacolo, così come dal suo fondatore.

Serbatoio degli squali

Shark Tank è un programma televisivo simile in cui gli imprenditori presentano i loro modelli di business a un gruppo di investitori e li convincono a investire denaro nella loro idea.

Ci sono state anche voci di un’associazione tra Shark Tank e Bitcoin Evolution, ma non siamo stati in grado di corroborare queste affermazioni.

Questa mattina

Allo stesso modo, la voce che si associa a This Morning e Bitcoin Evolution è pura invenzione.

Bitcoin Evolution e Celebrità

Molte voci su internet associano Bitcoin Evolution anche a celebrità e imprenditori famosi come: Gordon Ramsey, Elon Musk o Richard Branson, per citarne alcuni. Queste accuse sono completamente false e sono state smentite dagli interessati.

Oltre a questo, non ci sono informazioni su questo argomento sul sito ufficiale di Bitcoin Evolution.

Dopo un’indagine, abbiamo scoperto che queste voci sono state semplicemente create dagli affiliati di marketing per generare più traffico verso i loro siti web. Queste voci sono in parte responsabili della cattiva reputazione del software.

Anche se queste voci sono completamente false, ciò non significa che il software sia necessariamente una truffa.

Bitcoin Evolution: il verdetto!

Nel complesso, le opinioni su Bitcoin Evolution sono molto divise. Da un lato, alcuni investitori l’hanno definita una truffa dopo aver perso il loro capitale, mentre altri sostengono che il software ha permesso loro di generare uno stipendio passivo.

Abbiamo trovato il software funzionale e possiamo confermare la sua esistenza. Abbiamo anche notato che funziona con i broker regolamentati e memorizza le informazioni degli utenti in modo sicuro.

Tuttavia, non possiamo verificare o corroborare le loro audaci affermazioni, e non possiamo provare o garantire che si otterrà un profitto quando si commercia con questo software.

Per questo motivo, vi invitiamo a essere consapevoli dei rischi del trading se scegliete di investire con Bitcoin Evolution e di investire solo quello che potete permettervi di perdere.

Domande frequenti

Quanto tempo devo passare sulla piattaforma al giorno?

Il trading su Bitcoin Evolution avviene automaticamente e non è necessario fare molto. Tuttavia, vi consigliamo di trascorrere almeno 30 minuti al giorno per controllare il vostro conto e le impostazioni.

Devo depositare denaro sul mio conto ogni giorno?

Il deposito minimo di 250€ deve essere effettuato sul vostro conto una sola volta se decidete di utilizzare la funzionalità di trading automatico. Potete quindi scegliere di reinvestire o di ritirare i vostri fondi a vostro piacimento.