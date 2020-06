Opinione sulla Bitcoin Revolution: sito affidabile o no?

4.4 / 5 ( 11 votes )

Bitcoin Revolution è un robot per il trading di cripto-valuta che pretende di offrire l’opportunità di investire nei mercati di cripto-valuta con un software automatizzato. Questa piattaforma di trading dichiara di avere un tasso di successo del 92% e di generare profitti di 1.000 dollari al giorno. Ma è una truffa o no?

In questa recensione di Bitcoin Revolution, abbiamo analizzato il software in dettaglio per scoprire se questo robot è affidabile o meno.

Bitcoin Revolution: è affidabile?

Gli investitori sono sempre alla ricerca di una piattaforma di trading che offra guadagni giornalieri. Bitcoin Revolution ha guadagnato popolarità su internet sostenendo che il loro software permette ai suoi utenti di ottenere un profitto eccezionale in ogni sessione di trading.

Abbiamo esaminato a fondo questo software per scoprire la verità e abbiamo trovato opinioni contrastanti sul web. Da un lato, molti siti sostengono che le affermazioni pubblicitarie di questi robot sono false e che questo software è una truffa.

D’altra parte, abbiamo scoperto che la piattaforma Bitcoin Revolution è attiva e che questo bot è associato a broker regolamentati come UFX.

In poche parole, si può commerciare con Bitcoin Revolution, ma si dovrebbe essere cauti dei rischi associati al trading.

Qui di seguito esamineremo tutte le caratteristiche di questo robot in dettaglio ed esamineremo se suggeriscono o meno che questo robot sia una truffa.

Cos’è la Rivoluzione Bitcoin?

La Rivoluzione Bitcoin è stata sviluppata dai commercianti Bitcoin nel 2017. Questo robot è definito sul loro sito web come un software di trading automatizzato che permette ai trader di operare con un tasso di precisione dichiarato del 92%.

Questo robot sostiene di essere utile per le persone che vogliono commerciare ma non hanno il tempo o l’esperienza per farlo. La piattaforma negozia Bitcoins e valute criptate per conto dei trader con un deposito di $250 e poco intervento.

Bitcoin Revolution: come funziona?

Il modo in cui funziona Bitcoin Revolution è simile al modo in cui funzionano alcuni robot di trading nel mercato del cripto-money.

Bitcoin Revolution è un robot di trading cripto, il che significa che per funzionare, incanala i fondi attraverso i broker online. Così, quando si mette il robot in modalità di trading automatico, il vostro denaro passa attraverso un broker e viene investito in attività.

Il robot presumibilmente compra e vende valute crittografiche utilizzando un algoritmo di intelligenza artificiale che identifica le migliori opportunità nei mercati dei prodotti crittografici.

I fondi vengono poi apparentemente inviati direttamente sul conto del trader, il tutto con poco o nessun intervento da parte dell’utente.

Bitcoin Revolution: Come posso iscrivermi?

Diamo ora un’occhiata più da vicino a come registrare e attivare il trading automatizzato su Bitcoin Revolution.

Passo 1: aprire un conto

Il primo passo è quello di aprire un conto sulla sua piattaforma. Abbiamo trovato il processo abbastanza semplice.

La prima cosa da fare è compilare il modulo di creazione del conto. Saranno richieste solo le informazioni di contatto essenziali: nome del conto, numero di telefono, indirizzo e-mail.

Passo 2: Conto demo

Il secondo passo è quello di fare pratica sul tuo conto demo. Ricordate che il trading comporta dei rischi. Si consiglia quindi di fare pratica su un conto demo prima di investire denaro reale.

Passo 3: Fondi di deposito

Il terzo passo è quello di depositare fondi sul vostro conto. Il robot richiede un deposito minimo di 250 dollari per iniziare e il software conta con diversi metodi di pagamento.

Fase 4: Regolare i parametri di trading e attivare l’auto-trading

Il quarto passo è quello di definire i vostri parametri di trading. Scegliete i vostri livelli di Stop Loss e Take Profit e attivate il trading automatico. Il robot inizierà quindi a funzionare. Vi raccomandiamo di monitorare il vostro conto per almeno 30 minuti al giorno, per assicurarvi di essere sempre in regola.

Caratteristiche principali della rivoluzione Bitcoin

Bitcoin Revolution è dotato di diverse caratteristiche che abbiamo discusso approfonditamente qui di seguito.

Automazione e tasso di presunta vittoria

Bitcoin Revolution è una piattaforma di trading automatizzata che si suppone supporti tutte le operazioni di trading con un tasso di precisione dichiarato del 92%. Si tratta di un’affermazione molto audace che suggerisce, se vera, che 9 operazioni su 10 avrebbero successo quando si utilizza questo software.

Ma queste affermazioni sono vere e garantite?

Anche se abbiamo trovato diversi utenti che hanno affermato di aver realizzato solidi profitti con questo software, vi preghiamo di essere consapevoli del fatto che le affermazioni di questo robot non sono né garantite né provate.

Abbiamo anche trovato una serie di opinioni negative online che sostengono che questo software è una truffa e non funziona. Pertanto, è imperativo che comprendiate che siete a rischio di perdere i vostri fondi quando utilizzate questo strumento.

Come tutte le attività di trading, c’è un rischio ed è possibile che si possa trarre profitto o perdere denaro investendo in questo robot di trading.

Facilità d’uso

Il robot sostiene che non c’è bisogno di esperienza commerciale per utilizzare il loro software e che il software apre e chiude le transazioni per conto dei mercanti senza grandi interventi.

Tuttavia, vi suggeriamo di conoscere i fondamenti del trading e, cosa ancora più importante, di essere molto consapevoli dei rischi associati al trading prima di investire con questo software.

Dimostrazione di trading

Abbiamo notato che questo robot offre un conto di trading demo gratuito per tutti gli utenti. Questa funzione consente di simulare il trading senza spendere il capitale.

Sarete in grado di mettere a punto una strategia di trading in modo da non rischiare il vostro capitale e familiarizzare con la piattaforma.

Sicurezza e verifica dell’account

Abbiamo trovato le misure di sicurezza di questo software abbastanza adeguate. Bitcoin Revolution dispone di un sistema di verifica e di ulteriori precauzioni per garantire la sicurezza delle informazioni dei suoi utenti.

Abbiamo anche scoperto che la Bitcoin Revolution lavora con broker regolati da autorità finanziarie come UFX che opera sotto la giurisdizione della Vanuatu Financial Services Commission (sincronizzata con il numero di licenza 14581).

Richiesta di prelievo di fondi e spese di servizio

Il software Bitcoin Revolution è orgoglioso di poter elaborare i prelievi entro 24 ore. Abbiamo trovato diversi utenti che sostengono che i loro prelievi sono stati processati entro poche ore, e alcuni suggeriscono ritardi più lunghi tra le 8-12 ore.

Nel complesso sembra che il servizio di deposito e prelievo della piattaforma sia abbastanza efficiente.

Per quanto riguarda le commissioni, la piattaforma di trading automatizzata ritira una percentuale dei profitti al termine della sessione di trading. Non vengono applicate altre commissioni durante l’intero processo di trading.

Assistenza clienti

Su Bitcoin Revolution è disponibile un sistema di assistenza clienti abbastanza competente. Permette a tutti i trader di avere risposte a tutte le domande relative al funzionamento di questa piattaforma di trading. Gli esperti sono disponibili 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 per fornire assistenza ai clienti tramite live chat o e-mail.

Quanti soldi posso fare con Bitcoin Revolution?

Per quanto riguarda la domanda: “Quanti soldi posso fare trading con Bitcoin Revolution? tenete presente che ogni esperienza varia quando si utilizza questo robot.

Bitcoin Revolution garantisce guadagni di 1.000 dollari al giorno, ma non siamo stati in grado di verificare o approvare queste affermazioni e le esperienze con questo software sembrano essere piuttosto contrastanti.

Alcuni investitori hanno testimoniato di aver guadagnato tra i 500 e i 1.000 dollari al giorno utilizzando questa piattaforma. Abbiamo anche trovato rapporti di 15 utenti che affermano di essere diventati milionari in 2 mesi o meno utilizzando questo software.

D’altra parte, molti testimoni affermano che gli utenti hanno perso una grande quantità di capitale investendo con questo software.

Si noti anche che alcune delle testimonianze sul sito della Rivoluzione Bitcoin sembrano essere leggermente esagerate e non abbiamo esaminato a fondo la loro legittimità.

Si consiglia agli utenti che desiderano investire in questo software di essere consapevoli dei rischi associati al trading e di provare questo robot a proprio rischio.

La Rivoluzione Bitcoin è apparsa in televisione?

Come spiegato sopra, ci sono diversi utenti su Internet che sostengono che la Rivoluzione Bitcoin è una frode, e una delle ragioni principali di questo è che il robot è stato falsamente associato ad una serie di programmi televisivi e celebrità.

In realtà, non c’è stata alcuna copertura mediatica in televisione per quanto riguarda la Rivoluzione Bitcoin. Esaminiamo alcune delle dichiarazioni errate su questo robot di trading automatizzato:

Tana del Drago

Alcuni siti web sostengono che la Rivoluzione Bitcoin è apparsa nel programma televisivo Dragon’s Den. Tuttavia, non abbiamo trovato alcuna prova a sostegno di queste affermazioni.

Serbatoio degli squali

Abbiamo anche trovato una serie di pubblicazioni che riportano che la Bitcoin Revolution è affiliata alla serie TV Shark Tank. Tutte queste affermazioni sono false.

Questa mattina

Abbiamo anche trovato una serie di annunci pubblicitari che affermano che i conduttori del popolare show televisivo This Morning sono affiliati al robot. Non esiste alcuna affiliazione tra queste personalità e il software.

Rivoluzione Bitcoin e celebrità

Diverse celebrità mondiali sono rimaste affascinate dai guadagni ottenuti nei mercati dei criptomoni. Ci sono diverse voci secondo cui alcune celebrità si sarebbero interessate in modo particolare alla Rivoluzione Bitcoin. Ecco alcuni casi sorprendenti:

Richard Branson

Richard Branson non è mai stato affiliato alla Bitcoin Revolution, come sostengono alcuni becchini. Questi ultimi hanno appena usato la sua notorietà come strategia di marketing per i loro siti web.

Xavier Niel

Né Xavier Niel ha investito in Bitcoin per fare soldi con i robot di trading automatizzati.

Davide Tucci

Un’altra voce fuorviante sostiene che Davide Tucci ha vinto 483 euro in 3 minuti di trading con Bitcoin Revolution.

Ma perché queste voci sono state inventate? Sembra che siano solo tattiche di marketing da parte degli affiliati per attirare nuovi utenti.

Ciò non significa necessariamente che il software sia una truffa. Significa solo che bisogna fare le proprie ricerche prima di investire.

Conclusione: un software di trading affidabile o no?

Bitcoin Revolution è uno strumento di trading per il trading di valute criptate che è attivo dal 2007 e ha attratto un certo numero di utenti in tutto il mondo.

Questo robot è in grado di scambiare valuta criptata per gli utenti in modalità automatica. Questo robot lavora con broker regolamentati dalle autorità finanziarie.

Tuttavia, sul Web ci sono recensioni contrastanti su questo robot.

Alcuni utenti hanno definito questo software una truffa a causa delle false accuse di cui abbiamo discusso, mentre altri hanno dichiarato di aver realizzato grandi profitti con questo software.

Quindi sembra che si possa usare questo software per il trading. Tuttavia, vi raccomandiamo di essere pienamente consapevoli dei rischi associati e di non investire più di quanto possiate permettervi di perdere.