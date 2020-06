Bitcoin trader opinioni: sito affidabile o no?

4.6 / 5 ( 28 votes )

Bitcoin Trader è un software di trading automatizzato che promette di vincere il 96% delle transazioni e di generare oltre 1.300 euro al giorno. Tuttavia, molte persone mettono in dubbio l’affidabilità di Bitcoin Trader e si chiedono se sia affidabile o meno.

Abbiamo deciso di esaminarlo in modo approfondito e di analizzare il software per determinare se è davvero affidabile o meno.

Bitcoin Trader: è affidabile?

Ci sono molte domande sulla legittimità di Bitcoin Trader online. Bitcoin Trader indica che è possibile guadagnare fino a 1300 euro al giorno e che ha un elevato rapporto di profitto del 92%.

Con tali affermazioni, è normale chiedersi se si tratta di un sito affidabile o meno.

Abbiamo esaminato a fondo questo software e abbiamo trovato opinioni molto contrastanti su questo robot. Da un lato, alcuni siti web riferiscono che questo software è inaffidabile e non sembra legittimo e, dall’altro, abbiamo scoperto che Bitcoin Trader è operativo lavorando con broker regolamentati.

Gli utenti possono fare trading su questo software, ma devono essere consapevoli dei rischi associati al trading prima di iniziare.

Cos’è Bitcoin Trader?

Creato nel 2017 da Gary Roberts, Bitcoin Trader è un software di trading automatico di cripto-valuta. Il software dichiara di lavorare utilizzando una sofisticata intelligenza artificiale e dichiara di essere in grado di consentire ai suoi utenti di sviluppare un impressionante portafoglio di reddito passivo.

Il robot suggerisce che i suoi utenti saranno in grado di aumentare i loro mezzi finanziari anche se non sono abili nel trading di cripto-valuta e secondo Bitcoin Trader, guadagnano 1.300 euro al giorno.

Bitcoin Trader: come funziona?

Questo robot richiede un deposito di 250 euro per avviare e presumibilmente scambiare automaticamente Bitcoins e altre valute criptate 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Una volta che i vostri fondi sono depositati, il robot indirizza i vostri fondi a broker regolamentati come UFX, e poi inizia a piazzare le transazioni per l’utente. Il software si suppone che analizzi i mercati e apra e chiuda le negoziazioni utilizzando molteplici segnali e indicatori di trading.

I fondi vengono poi presumibilmente depositati sul conto dell’investitore e possono essere prelevati il giorno stesso.

Bitcoin Trader: Come faccio a registrarmi?

Ora vi spiegheremo come registrare e commerciare su questo robot.

Passo 1: Aprire un conto

Il primo passo è quello di visitare il sito Bitcoin Trader disponibile qui e registrarsi.

La procedura è abbastanza semplice e richiede solo pochi minuti. È necessario scorrere verso il basso per vedere il modulo di registrazione.

Poi dovrete compilare le informazioni richieste:

Nome

Cognome

Indirizzo e-mail

Un numero di telefono valido

Passo 2: Conto demo

Prima di iniziare a fare trading, la piattaforma vi darà la possibilità di fare trading in modalità demo. La modalità demo è comoda perché ti insegna come funziona il trading e ti permette di acquisire esperienza di trading.

Fase 3: Deposito di fondi

Poi dovrete depositare dei fondi. L’importo minimo è di 250 euro.

Dopo aver inserito l’importo da depositare, potrai scegliere il metodo di pagamento tra quelli disponibili sulla piattaforma.

Tanto per cominciare, vi raccomandiamo di non superare l’importo di 250 euro, in quanto dovreste sempre tenere presente che il trading comporta dei rischi ed è importante proteggere il vostro investimento.

Fase 4: Regolare le impostazioni e attivare l’auto-trading

Una volta che avete finito con la modalità demo e vi sentite pronti, potete passare al trading di cripto-valuta in denaro reale.

Potrete scegliere tra diverse coppie di valute: BTC/EUR, BTC/USD, XPR/EUR, ecc.

Poi dovrete effettuare alcune impostazioni e cliccare su un pulsante per attivare il trading automatico.

Caratteristiche principali di Bitcoin Trader

Ecco le caratteristiche principali di Bitcoin Trader.

Facilità d’uso

Bitcoin Trader sostiene che non avrete difficoltà ad utilizzare il loro software. Il sistema dovrebbe essere automatizzato e si occupa delle transazioni per voi grazie alla loro tecnologia di intelligenza artificiale.

Detto questo, pensiamo che sia meglio avere una certa conoscenza del trading prima di iniziare ed essere consapevoli dei rischi associati ai robot automatizzati.

Prelievi e depositi

Il processo di prelievo e deposito presso Bitcoin Trader è abbastanza facile. Il denaro viene depositato immediatamente e i pagamenti vengono effettuati entro 24 ore.

I metodi di pagamento e di prelievo sono indicati e dovrete scegliere quello più adatto a voi.

Tariffe di servizio

Dopo ogni sessione di trading, il sistema calcola una tassa di servizio e la detrae dal sistema. Questi sono ragionevoli e il processo di deduzione è abbastanza trasparente.

Servizio clienti

Il servizio clienti di qualsiasi servizio è importante. Vi permette di entrare in contatto con i consulenti e di trovare soluzioni ai vostri problemi. Abbiamo trovato soddisfacente l’assistenza clienti Bitcoin Trader. È disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, ed è accessibile a tutti.

La piattaforma fornisce inoltre agli investitori un’opzione di live chat. E ‘veloce e si può chattare direttamente con un consulente online.

Intermediari regolamentati

Durante la nostra revisione, abbiamo scoperto che Bitcoin Trader è affiliato e supervisionato a distanza da broker regolamentati come EuropeFX e UFX. EuropeFX è un broker che opera in un rigoroso ambiente normativo ed è conforme alla MiFID. Anche l’UFX opera all’interno di un quadro normativo molto rigoroso.

Come misura di sicurezza, Bitcoin Trader ha una serie di misure per proteggere le informazioni del trader come SSL e misure anti-pirateria.

Quanti soldi posso fare con Bitcoin Trader?

Secondo Bitcoin Trader, è possibile guadagnare fino a 1.300 euro al giorno, con una percentuale di successo del 92%.

A nostro avviso, questa cifra sembra un po’ esagerata e suggeriamo agli utenti di non aspettarsi rendimenti così elevati quando fanno trading con questo software. Tutti i benefici riportati da questo robot non sono né garantiti né comprovati.

Testimonianze degli utenti

Quando abbiamo esaminato le recensioni online di Bitcoin Trader, abbiamo trovato molti commenti contrastanti da parte degli utenti che hanno utilizzato il servizio. Metà erano positivi e metà negativi. Alcuni utenti hanno definito il software una truffa e altri hanno riferito di aver guadagnato tra i 500 e i 1000 euro al giorno con il robot.

Poiché le esperienze possono variare notevolmente, vi suggeriamo di provare a vostro rischio e di investire solo quello che potete permettervi.

È importante notare che non è facile per i nuovi trader accedere ai profitti registrati nelle testimonianze. I profitti possono variare notevolmente e dipendono dall’utente, dai parametri di trading e da molti altri fattori.

Non bisogna dimenticare i rischi e la volatilità del mercato del cripto-money.

Ecco perché, come nuovo trader, vi consigliamo sempre di iniziare a fare trading con il deposito minimo (250€) e di fissare dei limiti di investimento.

Bitcoin Trader è apparso in TV?

Ci sono state molte voci che circolano su internet che Bitcoin Trader sia apparso in programmi televisivi. Abbiamo condotto una ricerca e i risultati ci hanno dimostrato che queste voci sono false.

Tana del Drago

Dragon’s Den è un programma televisivo piuttosto popolare che mette in evidenza gli imprenditori in cerca di investitori.

Questo show è stato associato a Bitcoin Trader, anche se non abbiamo ricevuto alcuna garanzia che sia effettivamente affiliato al software. Infatti, una delle conduttrici dello show, Naomi Simpson, ha negato qualsiasi collegamento tra Dragon’s Den e Bitcoin Trader.

Quindi, se trovate un annuncio che dice che Dragon’s Den è affiliato a Bitcoin Trader, ignoratelo!

Serbatoio degli squali

Shark Tank è uno spettacolo simile a Dragon’s Den. Anche in questo caso, sono circolate voci secondo cui Bitcoin Trader è associato ad esso. Questa voce è completamente falsa e il software non è affiliato allo show.

Bitcoin Trader e Celebrità

Uno dei modi migliori per generare traffico e affluenza è quello di utilizzare le celebrità. Appoggiando il marchio, riescono a convincere i loro fan ad abbonarsi ai prodotti e/o servizi che rappresentano.

Per quanto riguarda Bitcoin Trader, ci sono state anche voci che il software è associato a celebrità, come : Peter Jones, Elon Musk, Gordon Ramsay.

Tuttavia, tutte queste celebrità hanno smentito tutte le accuse di avere qualche collegamento o azione con Bitcoin Trader.

Queste tattiche di marketing sono state create dalle filiali di marketing per generare vendite e non sono vere. È a causa di queste tecniche di marketing che molte persone chiamano Bitcoin Trader una truffa.

Va notato che, sebbene queste affermazioni siano completamente false, ciò non significa necessariamente che il software sia una truffa e non funzioni. Bitcoin Trader esiste e funziona.

Bitcoin Trader: il verdetto!

Nel complesso, pensiamo che Bitcoin Trader sia una piattaforma amata da molti e odiata dagli altri.

La piattaforma è attiva e scambia valute criptate per i suoi utenti. Le sue caratteristiche sono abbastanza efficaci e abbiamo scoperto che funziona con broker regolati da diverse autorità finanziarie.

Tuttavia, troviamo che le affermazioni della piattaforma siano un po’ esagerate. Ricordate che la cripto-valuta è un investimento volatile e non c’è alcuna garanzia o prova che questo software genererà i profitti che il software dichiara di essere in grado di restituire sul suo sito web.

È estremamente importante essere consapevoli dei rischi associati al trading prima di iniziare a investire il proprio denaro in questo software.

In conclusione, potete utilizzare questo software a vostro rischio e pericolo. Ricorda che il trading comporta dei rischi e non investire più di quanto ti puoi permettere di perdere.

Domande frequenti

Posso diventare ricco usando Bitcoin Trader?

Si suppone che la piattaforma sia stata progettata per rendere facile agli utenti guadagnare fino a €1300 al giorno. Tuttavia, queste affermazioni non sono né garantite né provate e, sebbene le opinioni di molti utenti del sito siano positive in questo senso, non è facile per i nuovi utenti ottenere questo profitto fin dal primo giorno.

Bitcoin Trader è una piattaforma sicura?

Questo software lavora con broker regolamentati e dispone di misure di sicurezza per proteggere le vostre informazioni personali.

I profitti su Bitcoin Trader sono garantiti?

No. Il trading su Bitcoin Trader non garantisce un profitto. Anche in questo caso, bisogna tenere presente che il trading comporta sempre dei rischi. Il mercato del cripto-money è noto per essere volatile.

Quanti soldi devo depositare per iniziare a usare il robot?

In genere si raccomanda di iniziare a fare trading sulla piattaforma con 250€.

Come funziona la tecnologia Bitcoin Trader?

A seconda del sistema, Bitcoin Trader fa tutto per voi. L’unica cosa che dovete fare è creare il vostro conto, effettuare un deposito e attivare il robot. Il robot fa il lavoro al posto vostro.

Quanto tempo devo dedicare ogni giorno al trading con Bitcoin Trader?

Vi consigliamo di dedicare almeno 30 minuti al giorno al monitoraggio del vostro conto e delle impostazioni.