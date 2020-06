Codice di consulenza bitcoin: affidabile o no?

4.1 / 5 ( 34 votes )

Molti mettono in dubbio la legittimità del Codice Bitcoin su Internet. Il codice Bitcoin sostiene che è possibile guadagnare fino a 1.500 euro al giorno con un rapporto di profitto fino all’87% utilizzando il loro software. Ma è affidabile o no?

Questa domanda ci ha spinto a condurre uno studio dettagliato per presentarvi un’opinione sul Codice Bitcoin.

Codice Bitcoin: è affidabile?

Secondo lo studio che abbiamo condotto, ci sono revisioni miste del Codice Bitcoin su internet.

Un certo numero di persone sostengono che questo software è una truffa e altri riferiscono che sono stati in grado di guadagnarci migliaia di dollari e di guadagnarsi da vivere con il commercio.

Non siamo stati in grado di verificare che il tasso di vincita del robot sia in linea con quello indicato sul loro sito web (87%).

Tuttavia, abbiamo notato che il robot lavora con broker regolamentati come Europe FX e UFX. Questi broker lavorano sotto una severa regolamentazione da parte delle autorità finanziarie.

Abbiamo anche notato che il sito è accessibile e la gestione del conto è fatta secondo i vostri desideri.

Quindi sembra che il software sia attivo e funzionante, e che si possa usare. Vi invitiamo tuttavia a considerare i rischi associati a questo software prima di investire il vostro denaro in esso. Si noti inoltre che i benefici richiesti dal Codice Bitcoin sul loro sito web non sono né garantiti né comprovati.

Cos’è il codice Bitcoin?

Bitcoin Code è un crypto-robot che è stato sviluppato per il trading automatico di cripto-valuta.

Progettato da Steve McKay, il software afferma di essere in grado di prevedere automaticamente le tendenze del mercato e i segnali cripto-valuta, consentendo agli investitori di sviluppare i loro portafogli con elevati rendimenti passivi.

Il Codice Bitcoin sostiene di essere tra i migliori software di trading secondo molti investitori, insieme a Bitcoin Trader e Bitcoin Revolution.

Come funziona il codice Bitcoin?

Il Bitcoin Code utilizza presumibilmente una tecnologia di intelligenza artificiale che scansiona il mercato utilizzando un algoritmo per trovare il denaro criptato venduto ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

Il robot presumibilmente aspetta mentre il prezzo sale per rivendere il cripto-money per generare apparentemente profitti per l’utente.

Quindi tutto quello che l’utente deve fare è presumibilmente creare il suo conto Bitcoin Code e metterci dei soldi.

Codice Bitcoin: come registrarsi?

La procedura per la registrazione e il trading su Bitcoin Code è dettagliata di seguito:

Passo 1: Registrazione sulla piattaforma

Il primo passo è quello di tornare al sito web del Bitcoin Code cliccando su questo link. Dovrete quindi compilare il modulo di registrazione con le seguenti informazioni richieste:

nome e cognome dell’utente

una password

un indirizzo e-mail valido

un numero di telefono

Quindi, convalidare per accedere al sito.

Una volta fatto questo, riceverete un’e-mail di conferma per la verifica. Clicca su di esso per verificare che il tuo account sia ora operativo.

Passo 2: Conto demo

Prima di iniziare a fare trading, avrete la possibilità di provare gratuitamente il software in modalità demo.

La modalità demo è importante perché vi permetterà di scoprire le caratteristiche di Bitcoin Code senza rischiare i vostri fondi.

Fase 3: Finanziare il vostro conto

Per avviare una transazione sul vostro conto, cliccate sul pulsante di deposito e inserite l’importo da depositare. Non consigliamo di depositare più dell’importo minimo di 250 euro per il primo deposito. Tenete presente che il trading comporta alcuni rischi e che la perdita di capitale è possibile.

Al Bitcoin Code, le transazioni finanziarie possono essere effettuate con diversi metodi di pagamento tra cui Visa e MasterCard.

Passo 4: Effettuare le impostazioni e iniziare il trading

Dopo aver ricaricato il vostro conto, dovrete definire le impostazioni di utilizzo desiderate. Potrete quindi attivare il trading automatico e scegliere la coppia di valute desiderata tra : BTC/EUR, BTC/$, ecc. Una volta fatto questo, sarete in grado di iniziare a fare trading.

Prima di iniziare a fare trading, ricordate che c’è un rischio quando si fa trading con le valute criptate o qualsiasi altro strumento. Investire solo ciò che ci si può permettere di perdere.

Caratteristiche principali del codice Bitcoin

Nel nostro studio abbiamo anche esaminato le caratteristiche principali del Codice Bitcoin, dettagliate qui di seguito.

Operazioni e prelievi

Bitcoin Code ha messo a punto un sistema di pagamento rapido e abbastanza semplice. I depositi e i prelievi vengono effettuati entro 24 ore ed è possibile scegliere tra i diversi metodi di pagamento offerti.

Sistema di verifica

Sulla piattaforma viene utilizzato un sistema di verifica per analizzare le informazioni che l’utente fornisce quando crea un account.

Tariffe di servizio

La piattaforma di trading addebita una tassa di servizio solo sul profitto generato dall’utente dopo ogni sessione.

Testimonianze degli utenti

Il Codice Bitcoin ha dato agli utenti la possibilità di esprimersi creando una pagina di testimonianze. Così, quando abbiamo esaminato questi commenti e feedback, abbiamo scoperto che erano un po’ troppo positivi e leggermente irrealistici.

Molti sostengono di aver fatto un sacco di soldi con questo software e alcuni sostengono addirittura di essere stati in grado di andare in pensione.

Tuttavia, quando abbiamo analizzato le opinioni sui forum online, abbiamo trovato diversi commenti negativi da parte degli utenti che sostengono di avere il loro capitale con questo software.

Ciò dimostra che le esperienze possono variare notevolmente quando si utilizza questo strumento. Per questo motivo, vi suggeriamo di provare questo robot a vostro rischio e pericolo.

Servizio di assistenza clienti

Bitcoin Code fornisce ai suoi utenti l’accesso ad un servizio di supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Broker regolamentati

La piattaforma Bitcoin Code lavora con un team di broker regolati da diverse autorità finanziarie (UFX, EuropeFX tra gli altri).

I broker in associazione con il Codice Bitcoin e le loro autorità di regolamentazione dovrebbero garantire che le transazioni siano effettuate nel rispetto delle regole.

Quanti soldi posso fare con Bitcoin Code?

Secondo il codice Bitcoin, è possibile guadagnare 1.000 euro al giorno utilizzando il software. Il robot sostiene inoltre di avere un tasso di vincita di circa l’87%.

Tuttavia, nella nostra recensione, non abbiamo trovato alcuna prova solida o garanzia che gli utenti generino questi ritorni quando scambiano quotidianamente con il software.

Anche se abbiamo trovato molte testimonianze di utenti che sembrano aver tratto beneficio dall’utilizzo di questo software, le opinioni sul web sono molto diverse e suggeriamo di utilizzare questo robot a proprio rischio e pericolo.

Recensioni degli utenti

Nella pagina delle testimonianze di Bitcoin Code, è possibile trovare le recensioni di persone che affermano di aver provato l’esperienza e di aver vinto somme di denaro pazzesche grazie alla piattaforma di trading.

Tuttavia, a un esame più attento, abbiamo scoperto che queste testimonianze ci sono sembrate un po’ esagerate e un po’ irrealistiche.

D’altra parte, abbiamo trovato altre recensioni positive che ci sono sembrate più credibili in diversi forum di trading. Alcuni di essi includono utenti che registrano profitti medi tra i 70 e i 100 euro al giorno, il che sembra molto più realistico.

Per queste ragioni, vi suggeriamo di prendere le critiche con una certa cautela, e ricordate che i profitti sul Codice Bitcoin non sono garantiti.

Il codice Bitcoin è apparso in televisione?

Alcune affermazioni su Internet hanno suggerito che il codice Bitcoin è stato menzionato in programmi televisivi. Abbiamo poi deciso di fare una ricerca su questo argomento e abbiamo scoperto che queste voci sono false.

Tana del Drago

Dragon’s Den è un programma televisivo molto popolare nel Regno Unito che presenta imprenditori promettenti in cerca di investitori per i loro progetti. Alcune voci online suggeriscono che gli investitori del programma televisivo abbiano investito nel software Bitcoin Code. Tuttavia, non siamo riusciti a trovare alcuna prova a sostegno di queste accuse.

Per questo motivo, si raccomanda di ignorare queste false affermazioni.

Serbatoio degli squali

Shark Tank è uno spettacolo che eccelle nello stesso campo di Dragon’s Den. Ma mentre quest’ultimo è in Gran Bretagna, Shark Tank è un programma televisivo americano con ricchi personaggi americani. Le voci che il Bitcoin Code apparso nel programma sono false e il software non supporta questa voce.

Questa mattina

Il nome Bitcoin Code è stato associato anche a This Morning, un famoso programma televisivo britannico con artisti del calibro di Philip Schofield e Holly Willoughby. Queste stelle sono state spesso associate al cripto-money. Tuttavia, non c’è alcun collegamento tra il Codice Bitcoin e queste celebrità.

Bitcoin Code e celebrità?

Ci sono state segnalazioni che alcune celebrità sono ritenute avere azioni o essere investitori esterni al Codice Bitcoin.

Nomi di investitori come Elon Musk, Gordon Ramsay, Jamie Oliver e altri sono stati citati in queste accuse.

Ma perché sono state create queste voci? È una pratica comune nel marketing di affiliazione. Inventando voci, gli affiliati senza scrupoli sperano di generare più vendite sui loro siti web. Anche se tutte queste voci sono false, ciò non significa che il codice Bitcoin come software non funzioni.

Come abbiamo spiegato, il software Bitcoin Code è attivo e operativo.

Codice Bitcoin: il verdetto!

Tutto sommato, è chiaro che la sensazione online sul codice Bitcoin è molto polarizzata. Mentre alcuni utenti sostengono che questo software è fantastico e che è stato in grado di generare un reddito solido per loro, altri hanno avuto esperienze terribili con questo software e lo hanno persino definito una truffa.

Dalla nostra osservazione, abbiamo notato che il software è attivo e operativo e lavora con broker regolamentati. Ha anche un facile processo di registrazione e scambia cripto-valuta.

Tuttavia, non possiamo sostenere le affermazioni del software di generare migliaia di dollari al giorno o di avere un tasso di profitto dell’87%.

Questi crediti non sono né garantiti né comprovati. Pertanto, se scegliete di utilizzare questo software, vi suggeriamo di investire l’importo minimo di 250 euro e di essere molto consapevoli dei rischi connessi al trading prima di rischiare il vostro capitale.