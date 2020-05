Come guadagnare Bitcoins gratuitamente?

4.2 / 5 ( 12 votes )

Ti va di avere Bitcoin gratis? Ci sono molti modi per ottenerli. Daremo un’occhiata alle diverse tecniche per ottenerne un po’ gratuitamente. Ma prima di farlo, devo ricordarvi un po’ la storia della Bitcoin.

Bitcoin è la prima moneta criptata che mette in pratica la tecnologia a catena di blocco. Quando è stato creato nel 2008, il prezzo di un Bitcoin era di pochi centesimi. Da allora ha raggiunto un picco di 20.000 dollari nel dicembre 2017.

Forse non lo sapete, ma in origine era possibile guadagnare decine di Bitcoin facendo piccoli lavori e partecipando alla falciatura. Dal boom dei prezzi, i modi per guadagnare Bitcoin si sono moltiplicati. Tuttavia, le ricompense sono andate nella direzione opposta. È ancora possibile vincere Bitcoins gratuitamente, ma solo in piccole quantità (qualche satoshis).

👉 Per sapere tutto su Bitcoin, leggete la nostra guida Bitcoin.

👉 Per scoprire più di 100 altre valute crittografiche, vai alla nostra sezione schede crittografiche

In questo articolo vi mostreremo i diversi modi in cui è possibile guadagnare qualche Bitcoin.

I piani migliori

Coraggioso – Guadagnare Cryptoes mentre si naviga sul web

Brave è un browser web (come Safari, Chrome, Firefox, Edge…) che ti paga in token BAT per ringraziarti di aver usato il browser per navigare in internet. È possibile aumentare il numero di valute criptate guadagnate visualizzando gli annunci. Potete quindi utilizzare le BAT guadagnate per supportare i vostri creatori di contenuti preferiti se i loro siti, i canali YouTube o l’account Twitter fanno parte del programma. Per informazioni ne facciamo parte 😛

Si noti anche che il browser Brave è molto veloce e potente, che permette di controllare gli annunci che vedete e soprattutto che protegge la vostra privacy (i vostri dati non vengono trasmessi a terzi).

✅ Prerequisito: scaricare il browser e utilizzarlo per navigare in rete

🎁 Guadagno: fino a diverse decine di euro al mese

🔒 Affidabilità: molto alta

Crypto.com la carta che ti restituisce i contanti in crypto

È possibile ottenere la scheda Crypto.com gratuitamente. A seconda del tipo di carta scelta, quando si utilizza la carta si riceve una certa somma di denaro in gettoni MCO. Per la carta gratuita, l’importo del cashback è pari all’1% dell’importo dei vostri acquisti. Per la carta di fascia alta, l’importo del cashback è pari al 5% dei vostri acquisti.

Quando ordinate la vostra carta tramite il nostro link di affiliazione (o con il codice criptoast), Crypto.com vi offre $50 in cryptos.

✅ Prerequisito: ordinare una carta Ruby Steel o superiore

🎁 Vincite: $50 + crypto cashback

🔒 Affidabilità: molto alta

Sorare – Vincere, comprare e vendere le carte di calcio contro gli eteri

Gestisci la tua squadra di calcio con le carte che rappresentano i giocatori reali. A seconda delle prestazioni dei tuoi giocatori durante le partite del fine settimana, guadagnerai punti. Se sei uno dei migliori puoi vincere ETH (Ethereum) e carte che possono essere vendute in contanti. Questi cryptos possono poi essere scambiati con Bitcoin o Euro. Questo è un ottimo modo per divertirsi e guadagnare soldi, o anche molti soldi se si è fortunati.

✅ Prerequisito: iscriversi gratuitamente al sito e partecipare ai giochi

🎁 Guadagni: eteri (ETH) e figurine di calcio che possono essere vendute per diverse decine di eteri (diverse migliaia di euro)

🔒 Affidabilità: molto alta

Rispondere alle domande per guadagnare i crypto

Con Coinbase Earn potete guadagnare diverse decine di euro con i cryptos seguendo corsi di formazione sui cryptos e rispondendo alle domande. Registrati su Coinbase, poi clicca su Earn crypto fino a 158 dollari.

✅ Prerequisito: registrazione gratuita su Coinbase

🎁 Vincite: fino a 158 dollari in denaro criptato per testare la vostra conoscenza dei crittografi

🔒 Affidabilità: molto alta

CryptoTab – Estrarre mentre si naviga in rete

Con CryptoTab è possibile estrarre il mio quando si naviga in internet installando un modulo su Google Chrome. È inoltre possibile scaricare il browser CryptoTab per aumentare la velocità di estrazione. Più potente è il processore (CPU) del PC, più importante è l’estrazione mineraria e finché Chrome è in funzione, CryptoTab estrarrà i bitcoin. Fate attenzione, questo potrebbe rallentare il vostro computer.

✅ Prerequisito: installare il modulo o scaricare il browser CryptoTab.

🎁 Guadagni: qualche migliaio di satelliti al giorno

🔒 Affidabilità: alta

Gioca e vinci Bitcoins

Quiz Satoshi – La tua cultura paga

Gli utenti guadagnano Bitcoins rispondendo correttamente alle domande in diverse categorie. Per vincere devi essere tra i primi 3 per dare la risposta corretta. Il 1° vince più del 2° che vince più del 3°. Ci sono molte categorie che vanno dai film alle marche, ce n’è per tutti i gusti. Di solito il premio è di 100 statuette per domanda.

✅ Prerequisito: rispondere al quiz

🎁 Guadagni: circa 100 satelliti per domanda

🔒 Affidabilità: media

Giocare a dadi

Diverse piattaforme offrono giochi gratuiti e a pagamento su cui è possibile vincere alcuni Bitcoin. È il caso, ad esempio, di PrimeDice e 999Dice. A seconda della vostra giurisdizione potete giocare e ritirare gratuitamente il denaro vinto. Queste piattaforme offrono anche altri giochi a pagamento.

✅ Prerequisito: registrazione alla piattaforma

🎁 Guadagni: qualche centinaio di satelliti

🔒 Affidabilità: media

Vincere Bitcoins con le falci

Cos’è un rubinetto? Un rubinetto (o rubinetto in francese) è un sistema che premia gli utenti in cambio del completamento di un’attività, come ad esempio un click…

Ci sono rubinetti con un’ottima reputazione che pagano i loro utenti. Nei primi tempi dei Bitcoin, era possibile guadagnare diversi Bitcoin per azione. Oggi, con l’impennata dei prezzi, guadagnerete solo qualche satoshis (cioè qualche milionesimo di Bitcoins).

FreeBitcoin

Puoi guadagnare Bitcoins riempiendo un captcha ogni ora. Qualche decina o centinaia di satelliti, oltre a biglietti per lotterie e punti fedeltà. La tua vincita varia a seconda del numero che ti viene assegnato. Più alto è il numero, più Bitcoins si vince. Potrete provare a far crescere i vostri satelliti giocando ai vari giochi offerti: roulette, lotteria, scommesse…

✅ Prerequisito: registrazione alla piattaforma

🎁 Guadagni: alcuni satelliti

🔒 Affidabilità: bassa

Conclusione

Ci sono molti modi per accumulare Bitcoin qua e là. Metti fine a tutto, questi mezzi possono permettervi di iniziare gratuitamente e perché non investire in altcoin.

Per memorizzare i Bitcoin, è possibile utilizzare una cassaforte USB sicura come il Nano S Ledger o il Nano X Ledger.