Changelly: consigli e tutorial per lo scambio di cripto-denaro

4.7 / 5 ( 24 votes )

Changelly è LA soluzione per le persone che desiderano scambiare le valute crittografiche come Bitcoin con altre valute crittografiche semplicemente e senza dover passare attraverso piattaforme di scambio più tradizionali e più complesse da utilizzare.

Abbiamo spesso menzionato questa piattaforma nelle nostre guide perché troviamo il suo funzionamento e la sua interfaccia molto ben fatta e accessibile ai principianti. È ora di fare un piccolo tour del proprietario e vedere come funziona.

Changelly è stato lanciato nel 2013 dal famoso pool minerario chiamato Minergate e permette di scambiare valute virtuali con altre. Potete per esempio scambiare i vostri Bitcoin con Monero o con circa 50 altre cripto valute (EOS, OmiseGo, Ripple, Litecoin, Lisk, Verge, Vechain ecc…).

Funziona in tutte le direzioni, quindi è possibile scambiare XRP per VEN o LSK per BTC.

La piattaforma attira 3 milioni di utenti ogni mese grazie alla sua ergonomia e facilità d’uso. Vedremo insieme come funziona.

Prima di andare oltre, dovete sapere che è necessario possedere Bitcoin per poterlo scambiare con altre valute criptate. Prima di tutto consultate la nostra guida all’acquisto di Bitcoins se non ne avete ancora.

I Come funziona Changelly?

Changelly usa un robot per confrontare e trovare i migliori tassi di cambio su decine di piattaforme di cambio cripto-currency come HitBTC, Bittrex o Poloniex. Il robot sceglierà quindi la migliore offerta per voi e vi suggerirà il miglior tasso di cambio.

II Tasse su Changelly

Il canone è dello 0,5% per transazione sul servizio, superiore a quello degli scambiatori più tradizionali come Binance con un canone dello 0,1% per transazione, giustificato dalla semplicità di utilizzo del servizio.

III Tuto: Registrare e utilizzare Changelly in 5 passi (da 2 a 3 minuti)

1) Per iniziare, vai a Changelly :

Poi clicca su Iscriviti in alto a destra e inserisci il tuo indirizzo e-mail:

2) Poi cliccate su “Continua la registrazione” e sarete direttamente reindirizzati alla pagina per effettuare lo scambio:

Per esempio, ho scelto di scambiare 0,3 BTC con il mio ETH, il robot mi mostra il tasso di cambio attuale, le tariffe applicate dal servizio e il tempo di attesa stimato per ricevere il mio ETH.

3) Convalidate quindi l’operazione e inserite l’indirizzo di ricezione dell’Ethereum che utilizzerete per ricevere il vostro ETH:

4) Infine, basta inviare l’importo dello scambio all’indirizzo visualizzato dal servizio e riceverete il vostro cripto-denaro in base al tempo di attesa stimato in anticipo.

Quando ti dicono che è veloce… Non potrebbe essere più semplice.

IV Avviso: vantaggi e svantaggi di Changelly

Il lato negativo è che Changelly può essere criticato per il fatto di avere tariffe leggermente più costose rispetto ad altre piattaforme di cambio valuta virtuale.

Sul lato positivo, la sua facilità d’uso piacerà a coloro che non hanno familiarità con il commercio di valuta digitale e permetterà loro di eseguire il loro primo commercio di valuta virtuale senza lo stress di dover capire come funziona una piattaforma di trading come Binance.

La piattaforma offre anche la possibilità di acquistare BTC con carta di credito, dovrai cliccare sul logo nella home page “Acquista Bitcoin con Carta di Credito” e poi seguire la procedura standard per l’acquisto su internet.