4 / 5 ( 21 votes )

Nel mondo finanziario tradizionale, la raccolta di fondi può talvolta avvenire sotto forma di offerte pubbliche iniziali (IPO). Queste raccolte di fondi consistono nella vendita di azioni di nuova creazione, o di titoli di partecipazione, che vengono poi quotati in borsa. Facebook ha raccolto più di 16 miliardi di dollari in questo modo entro il 2012.

Tuttavia, queste IPO sono altamente regolamentate e non tutte le società hanno la fortuna di poter affermare di poterne effettuare una. Con la comparsa del Bitcoin, e soprattutto dell’Ethereum, che permettono di rendere programmabili gli scambi di valore, questo stato di cose è cambiato: è diventato possibile per una start-up raccogliere fondi senza intermediari, sulla catena dei blocchi, grazie ad una prevendita di gettoni attraverso un contratto a sé stante o un contratto intelligente. Questo è stato chiamato ICO per Initial Coin Offering, e questa innovazione ha portato alla “follia ICO” del 2017 e del 2018, dove abbiamo visto migliaia di start-up finanziarsi in questo modo, nel bene e nel male.

Uno sviluppo più recente è stato lo sviluppo di IEO o Initial Exchange Offering, che si basano sullo stesso principio delle ICO, con la differenza che la prevendita di gettoni avviene tramite una piattaforma di scambio.

L’ultimo tipo di raccolta fondi che esiste nella comunità della crittomatica, e il cui uso potrebbe aumentare in futuro, è l’STO o Security Token Offering. Come un ICO o un IEO, l’ordinanza consiste nel pre-vendere un gettone creato per l’occasione, che permette all’azienda di finanziarsi. Tuttavia, a differenza della prima, che non offre alcuna garanzia sul ruolo del gettone, l’ordinanza STO emetterà dei gettoni di sicurezza che danno all’investitore un diritto legale alla società. Questo è il motivo per cui le STO sono generalmente molto più regolamentate delle ICO e si svolgono su piattaforme specializzate.

Cos’è una raccolta fondi STO?

Un STO, o Security Token Offering, è un’operazione di raccolta fondi che si realizza attraverso la prevendita di gettoni creati su una catena di blocchi, che sono simili ai titoli finanziari (azioni, obbligazioni, azioni di un fondo di investimento, ecc. Il termine è direttamente modellato sul termine Initial Coin Offering (ICO), a sua volta modellato sull’Initial Public Offering (IPO).

Il modello di business delle ordinanze solari è simile a quello delle ICO e delle IEO e solo la natura dei gettoni emessi differisce. Per illustrare questo, prendiamo l’esempio di un’azienda che vuole finanziarsi per realizzare un progetto specifico. Per fare ciò, emette gettoni su una catena di blocco pubblico (tipicamente Ethereum): questi gettoni sono gettoni di titoli, che nel nostro caso corrispondono alle azioni di questa società. Gli investitori acquistano i gettoni utilizzando il cripto-money (bitcoin, etere, ecc.) o le valute tradizionali (dollaro, euro, ecc.) nella speranza di ottenere un profitto.

A differenza delle ICO, dove le prevendite vengono effettuate direttamente tramite il contratto autonomo del token, e delle IEO, che vengono effettuate tramite piattaforme di scambio, le STO sono per lo più detenute su piattaforme di consegna specializzate che sono altamente regolamentate a causa dei vincoli normativi associati ai titoli finanziari.

I gettoni di titoli, o “strumenti finanziari simili a gettoni”, possono costituire varie attività finanziarie. Esiste un test, utilizzato dalla SEC (Securities and Exchange Commission), per determinare se un token è un titolo o meno: il test Howey. Questo test si basa su un caso del 1946 in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che i servizi forniti da Howey erano “contratti di investimento” ai sensi della legge statunitense. Secondo questo test, la proprietà è una garanzia finanziaria se :

Rappresenta un investimento di denaro;

In un’impresa comune;

Con profitti derivanti esclusivamente dagli sforzi degli altri”.

Come abbiamo visto, questi gettoni possono essere azioni, cioè titoli che conferiscono azioni nel capitale dell’impresa, diritti di gestione (di voto) e redditi denominati dividendi. Ad esempio, DigiShares ha emesso uno di questi gettoni sulla catena dell’Etereum.

Nella stessa ottica, possono anche essere azioni di fondi d’investimento, come un fondo d’investimento immobiliare quotato o SIIC (chiamato REIT negli Stati Uniti per Real Estate Investment Trust). La banca d’investimento BTG Pactual in Brasile, ad esempio, ha lanciato molto recentemente il token ReitBZ sulla catena Tezos.

In secondo luogo, un altro tipo di gettone di garanzia è l’obbligazione, che è legata a un debito. Ad esempio, nel 2019, il Kriptomat ha emesso un’obbligazione (KRTEX) sull’Ethereum al momento della sua ordinanza solare, dando ai suoi detentori il diritto di ricevere l’8% dei ricavi della società e il 4% dei suoi utili netti.

Infine, possono trattarsi di titoli derivati come contratti a termine, contratti swap, ecc.

⚠️ Occorre distinguere tra gettoni di sicurezza e titoli gettonati: i primi vengono creati direttamente sulla catena di blocco, mentre i secondi rappresentano semplicemente i titoli finanziari esistenti. Questi sono a volte indicati come gettoni nativi e non nativi.

Cosa portano le STO nel mondo finanziario tradizionale?

Le STO offrono alcuni vantaggi rispetto alla tradizionale raccolta fondi. Innanzitutto, come detto in precedenza, le raccolte di fondi IPO sono riservate alle grandi aziende: le STO permettono quindi di offrire a qualsiasi giovane azienda la libertà di finanziarsi autonomamente. Queste STO facilitano la finanza tradizionale rendendo gli scambi rapidi ed economici.

Inoltre, le ordinanze speciali hanno il merito di facilitare la finanza tradizionale rendendo gli scambi rapidi, economici e, soprattutto, globali. Questo potrebbe quindi avere un impatto positivo su un mercato sclerotico di grandi istituzioni riducendo il numero di intermediari e moltiplicando il numero di investitori.

Tuttavia, il principale vantaggio delle ordinanze solari è la loro programmabilità, e in particolare la programmabilità della governance aziendale. Poiché il gettone di sicurezza viene emesso su una catena decentralizzata di blocchi, il gettone potrebbe successivamente essere utilizzato nei contratti autonomi di tutti i tipi di organizzazioni. Ad esempio, la quota di una società potrebbe essere emessa sotto forma di gettone che interverrebbe in una votazione che si svolge sulla catena per determinare la direzione da prendere per la società. Questo permetterebbe ad alcune aziende di essere gestite interamente sulla catena, rendendole cosiddette organizzazioni autonome decentralizzate o DAO. Secondo Andreas Antonopoulos, la corporate governance sarebbe l’applicazione più rilevante di piattaforme contrattuali autonome come l’Ethereum.

Quali sono le differenze rispetto alle ICO e alle IEO?

Le ICO (e a maggior ragione le IEO) hanno lo sfortunato difetto di emettere gettoni di utilità, che non danno alcun diritto di controllo sul prodotto finito, né alcuna garanzia legale: se l’azienda decide di partire con i soldi e di non sviluppare il progetto, può farlo. Ciò è dovuto alla regolamentazione molto rigida dei titoli finanziari, in particolare negli Stati Uniti, che scoraggia le aziende dal vincolare il gettone alla loro infrastruttura legale.

Al contrario, le STO forniscono garanzie all’investitore: diritti di voto, dividendi, ecc. Tuttavia, ciò va a scapito della libertà e della riservatezza dell’investitore, che dovrà prima sottoporsi a misure di identificazione (KYC/AML).

Poiché sono regolamentate, le ordinanze solari portano credibilità. In effetti, il mondo delle ICO è spesso sinonimo di caos, e permette a varie truffe di emergere senza troppi rischi. Con le STO, questo è reso molto più difficile. Un altro vantaggio degli STO è che, aprendo la porta agli investitori istituzionali, consentono una maggiore liquidità del mercato.

Pertanto, le STO hanno forti vincoli, il che è un passo indietro in termini di libertà di investimento. Ma questa concessione potrebbe aprire il mondo distribuito del commercio in blocco al mondo finanziario tradizionale, che è molto prudente quando si tratta di regolamentazione. Va infatti notato che il gettone dell’ordinanza solare è effettivamente emesso e scambiato su una catena di blocchi pubblici, come Ethereum o Tezos, e questo potrebbe essere un buon passaggio verso un sistema economico-finanziario più sano.

Come posso partecipare ad un’ordinanza solare?

All’interno del trio ICO / IEO / STO, le STO sono ovviamente le meno accessibili! Le ICO spesso non richiedono altro che l’interazione con un contratto a sé stante. Dal canto loro, gli IEO richiedono la registrazione su piattaforme di scambio, che di solito richiedono una procedura di identificazione, che conferisce loro uno status intermedio.

Per un’ordinanza, è necessario seguire la procedura di identificazione KYC (conosci il tuo cliente), ma anche la procedura anti-riciclaggio (Anti-riciclaggio). Inoltre, alcuni progetti limitano il numero di investitori a una lista bianca che si stabiliscono.

Le piattaforme STO che forniscono i gettoni sono piattaforme altamente supervisionate. Tra i più utilizzati ci sono i seguenti:

Polymath, su cui c’era l’ordinanza solare di Corl, per esempio.

Lo sciame, che ha ospitato, tra gli altri, la STO di Robinhood Equity Token (RHET).

Porto.

Si noti che ci sono siti web che elencano le diverse STO che si svolgono nella criptosfera, come il sito STOscope.