Come investire in valute crittografiche come Bitcoin o Ethereum? Questo tutorial è dedicato alle persone che desiderano iniziare a investire in valute virtuali.

Investire nelle valute criptate è una cosa molto recente. Contrariamente a quanto avviene per gli investimenti bancari o borsistici, in Francia sono pochissime, se non addirittura nessuna, le organizzazioni autorizzate a svolgere le operazioni per vostro conto.

Le “aziende” che vi invitano a investire e gestire il vostro portafoglio al vostro posto sono molto spesso delle truffe che mirano a rubare i vostri soldi, Bitcoin è solo un pretesto alla moda per questi truffatori.

Siate vigili e non fidatevi di nessuno, preferite gestire da soli i vostri investimenti sui siti di acquisto Bitcoin riconosciuti.

In realtà, non c’è bisogno di nessuno per investire in cripto-soldi. Tecnicamente, chiunque può farlo con un semplice computer. È possibile utilizzare siti e servizi in modo indipendente per acquistare o vendere beni virtuali come Bitcoin.

Avviso: Dovremmo investire in Bitcoin nel 2020?

Questa è probabilmente la domanda più frequente, poiché i prezzi della cripto-moneta si sono più o meno stabilizzati dopo il significativo calo osservato nel 2018.

Nel mese di dicembre, seguendo l’hype che circonda Bitcoin, molte persone sono state sedotte senza capirlo veramente e hanno lasciato molte piume in bocca.

Oggi quasi tutti hanno sentito parlare di Bitcoin. È quindi difficile immaginare uno scenario di seconda bolla intorno al ronzio e un improvviso aumento dei prezzi simile a quello del dicembre 2017.

Tuttavia, ci sono ora altri fattori che possono influenzare il suo prezzo al rialzo. Ad esempio, l’arrivo di grandi aziende come Facebook, Fidelity e JP Morgan, che legittima ulteriormente questa classe di asset. Inoltre, alcuni investitori stanno iniziando a considerare il Bitcoin come una sorta di oro digitale perché la sua offerta totale è limitata (21 milioni di unità).

Inoltre, le attuali tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, sullo sfondo della crisi economica, sembrano attirare gli investitori verso attività non correlate al mercato azionario e spiegherebbero il recente aumento del prezzo del Bitcoin.

Tuttavia, si dovrebbe anche tenere conto dei fattori che potrebbero influenzare il suo prezzo al ribasso, come gli eventi imprevisti come le forti normative, ed essere prudenti. Nessuno è in grado di prevedere il futuro sui mercati finanziari, soprattutto quando si tratta di un nuovo mercato basato su una tecnologia ancora piuttosto sperimentale, anche se promettente.

Come investire in Bitcoin: tutorial

Oggi, investire in Bitcoin non è più difficile come una volta. Ci sono una serie di piattaforme online dove è possibile acquistare e vendere facilmente Bitcoin con basse commissioni.

Una di queste piattaforme è il noto broker francese eToro. Questa piattaforma è regolamentata da diversi enti di licenza e conta più di 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È il modo più facile per i principianti di investire in Bitcoin in Francia.

Di seguito spieghiamo come investire in BTC tramite eToro in pochi semplici passi.

Passo 1: Iscriviti a eToro

Il primo passo per investire in Bitcoin è quello di registrarsi su una piattaforma Bitcoin. Seguite il nostro link qui sopra per visitare il sito web di eToro e aprire il vostro conto gratuito in meno di 5 minuti.

Fase 2: Finanziare il vostro conto di trading

Il passo successivo è quello di depositare fondi sul vostro conto di trading. Il deposito minimo su eToro è di $200, o €150. eToro accetta un’ampia varietà di metodi di pagamento tra cui Carta di Credito, Paypal, Neteller, Skrill e SoFort.

Fase 3: Scegliete il vostro cripto-soldi a scelta

Basta digitare la parola “bitcoin” nella barra di ricerca del trading board e cliccare.

Passo 4: Fai il tuo acquisto Bitcoin

Il passo successivo è quello di acquistare Bitcoin o di investire in Bitcoin attraverso i CFD. Infatti, su eToro, gli investitori possono scegliere di acquistare Bitcoin senza leva finanziaria o di negoziare BTC in CFD con una leva finanziaria fino a 5:1.

Per farlo, è sufficiente inserire l’importo in Euro che si desidera investire in Bitcoin e cliccare su “invia”. Se vuoi fare trading con i CFD, inserisci il tuo leverage, lo Stop Loss e il Take Profit e apri la tua posizione.

Capire la catena di blocco

La blockchain è apparsa nel 2008 con Bitcoin. Questa nuova tecnologia offre la possibilità di trasferimento di valore online. In questo modo, gli utenti di Internet possono ora inviare denaro attraverso la rete Internet in modo autonomo, senza l’intervento di terzi (banche) e in modo sicuro.

Conoscere le principali valute criptate

Dall’avvento del Bitcoin sono emerse molte cripto valute. La maggior parte di loro sono semplici copie di Bitcoin e probabilmente non sono destinate ad un grande futuro. Tuttavia, alcuni di loro hanno creato delle vere e proprie innovazioni ed è quindi importante conoscere le principali valute crittografiche della classifica.

Abbiamo creato una pagina in cui è possibile visualizzare in dettaglio tutti i tassi di cripto-valuta e accedere alle ultime notizie relative alla valuta in questione.

Capire i rischi

L’elevata volatilità dei prezzi delle valute criptate porta spesso a grandi fluttuazioni. Se da un lato questo può portare a grandi guadagni, dall’altro può anche portare a grandi perdite. Si consiglia quindi di investire solo una piccola parte del capitale.

Alcuni esperti raccomandano agli investitori istituzionali (professionali) di investire solo il 2-5% del loro capitale in questo nuovo mercato. La Bitcoin e le altre attività sono viste anche come un modo per diversificare gli investimenti perché i loro prezzi non sono al momento correlati ad altre attività.

Forse il consiglio migliore è quello di investire una somma che ci si può permettere di perdere.

Definizione della vostra strategia d’investimento

Ci sono due strategie principali, in primo luogo gli investimenti a lungo termine:

Investitori che acquistano valuta per un ritorno nel tempo. Si tratta di investire su una o più valute crittografiche di sua scelta per realizzare un profitto per diversi mesi o addirittura anni.

E l’investimento a brevissimo termine:

I trader che praticano il trading puro, cioè che effettuano quotidianamente diverse decine o addirittura centinaia di transazioni su cryptos. Questa seconda strategia richiede molto più coinvolgimento e tecnica.

Favorire le valute criptate che portano novità

È importante che la moneta abbia uno scopo e non sia solo un’altra copia del Bitcoin. Ad esempio, l’Ethereum consente di lanciare una raccolta fondi cripto-moneta chiamata ICO.

Tuttavia, bisogna anche diffidare delle cripto-corse che promettono montagne e meraviglie e che offrono concetti inverosimili. Mantieni i fatti e attieniti ai fatti e non alle promesse.

Evitare gli errori dei principianti

Il prezzo elevato di una valuta virtuale non significa necessariamente un investimento più grande e più redditizio. Occorre inoltre tenere conto del volume giornaliero delle transazioni e soprattutto della capitalizzazione di mercato della valuta.

Inoltre, non investite in una valuta criptata perché qualcuno vi ha consigliato di farlo o perché avete letto che una volta era un ‘buon investimento’. Indagate invece su voi stessi e consultate i forum specializzati per leggere, discutere e formarvi le vostre opinioni.

Comprare e scambiare cripto-denaro

Se vi sentite pronti ad investire in questo settore, potete consultare la nostra guida dedicata all’acquisto di Bitcoin e di valute criptate per iniziare i vostri primi investimenti.

Per il momento sono disponibili per l’acquisto solo una decina di valute criptate (carta di credito, bonifico bancario o Paypal). Questi sono i più famosi: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, IOTA, Cardano, Stellar, Dash, NEO, EOS, Litecoin e Ethereum Classic.

Per ottenere altre valute meno popolari come TRON, Dogecoin o Binance Coin, sarà necessario fare trading una volta che si possiede Bitcoin.

Assicurare i Bitcoins e i Cryptos

Una volta che il vostro cripto-denaro è in tasca, potete decidere di lasciarlo sui servizi online o di tenerlo in un portafoglio speciale al di fuori della rete internet, evitando così i potenziali rischi di hacking.

Un dispositivo di memorizzazione di questo tipo è chiamato “portafoglio hardware”, che è un portafoglio tangibile che assomiglia molto a una chiavetta USB. Da parte nostra, sapendo che un prodotto antifurto di questo tipo costa circa 100€, ne raccomandiamo l’uso non appena il vostro investimento supera i 500/1000€.

Inoltre, alcuni servizi come eToro offrono investimenti in cripto-valuta tramite contratti. Si tratta di un’opzione interessante per chi preferisce delegare la custodia dei propri beni.

Diversificate i vostri investimenti, ma non troppo

Molti investitori alle prime armi decidono di acquistare decine di valute crittografiche diverse per ripartire il rischio. Tuttavia, ora sappiamo che molti progetti sono destinati a fallire e che è meglio scommettere su pochi titoli sicuri come Bitcoin.

Inoltre, se si hanno troppe valute criptate, si rischia di perdere i propri investimenti e di commettere potenziali errori. Quindi, come detto in precedenza, “indagate” e selezionate alcuni beni che pensate possano aggiungere un valore reale.

Leggi le notizie criptate

È fondamentale tenersi aggiornati sulle novità per sapere su quale cavallo scommettere e per poter effettuare le operazioni giuste al momento giusto. Offriamo notizie quotidiane su Cryptonaute, ma è necessario utilizzare anche altre fonti.

Libri su cripto-money e investimenti

Se non sapete da dove cominciare, ci sono alcuni libri molto interessanti sull’argomento, soprattutto per fare un passo indietro e vedere più chiaramente. Se non avete paura di leggere, date un’occhiata al nostro dossier dei migliori libri sul cripto-money se non avete paura di leggere.