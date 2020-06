Opinioni su LocalBitcoin: piattaforma affidabile o truffa?

4.5 / 5 ( 26 votes )

A differenza delle piattaforme più tradizionali, LocalBitcoins è un servizio che permette l’acquisto e la vendita di Bitcoin tra individui tramite più di 50+ metodi di pagamento come contanti, Paypal, Western Union o PaysafeCard. Ecco la nostra recensione e un tutorial per imparare ad utilizzare il sito.

LocalBitcoins è stato creato nel 2012 in Finlandia, offre la possibilità di acquistare Bitcoin tra gli utenti di internet ma anche di vendere Bitcoin. Non è un mercato tradizionale, si potrebbe paragonare il servizio ad una sorta di Bitcoin Leboncoin.

Sulle piazze private di cripto-marketing come Coinbase si compra e si vende Bitcoin in base al valore del prezzo corrente. Su LocalBitcoins, i venditori e gli acquirenti fissano i propri prezzi (spesso più alti del prezzo pubblicato).

Allora perché usare LocalBitcoins? Semplicemente per avere accesso a mezzi di pagamento che non sono offerti sulla maggior parte dei servizi.

Ci sono più di 50 metodi di pagamento: contanti (ora non più in uso), bonifico bancario, Paypal, Western Union, Neteller, Skrill, Amazon card, PaysafeCard, Payoneer, Payza, Paxum, Steam card o Payoneer.

La nostra opinione sui Bitcoins locali

LocalBitcoins è la nostra piattaforma preferita per comprare e vendere Bitcoin tra privati. Con un’interfaccia ben studiata e un numero molto elevato di utenti, è facile trovare qualcuno che tratti BTC per il metodo di pagamento che stai cercando.

Inoltre, il sito non impone limiti ed è un servizio consolidato nella crittosfera e un riferimento nel suo genere.

Tuttavia, sarà necessario essere vigili e trattare solo con persone che hanno una storia di transazioni significative e una buona reputazione per evitare le truffe.

Se si ha poca conoscenza della cripto-valuta e del web in generale, allora è preferibile rivolgersi a piattaforme di trading più regolamentate come eToro (carta di credito, bonifico bancario, Paypal) o Coinbase (carta di credito e bonifico bancario).

Il nostro tutorial per l’utilizzo dei Bitcoin locali

Iniziate andando su LocalBitcoins.com e poi cliccate sul pulsante verde “Registrazione gratuita” sulla home page del sito:

Appartamento : Se il sito non è visualizzato in francese, è possibile cambiare la lingua tramite il menu in basso a destra del sito:

Verrete quindi reindirizzati al seguente breve modulo di registrazione:

Compila il primo campo con il nickname di tua scelta, inserisci una e-mail valida e una password. Convalidate la casella “Non sono un robot” e cliccate su “Registrati”.

Una volta convalidata l’iscrizione, è necessario accettare le condizioni generali di utilizzo del servizio. Scorrere fino in fondo alla pagina e convalidare con il tasto verde.

Ora sei un membro e devi confermare la tua e-mail grazie al messaggio inviato da LocalBitcoins. Consulta e controlla “spam” o “posta indesiderata” se non riesci a trovarla. Il messaggio impiegherà da 30 secondi a pochi minuti per raggiungervi.

Quando la tua email viene convalidata, vai alla home page del sito per effettuare le prime operazioni. Ricordate che potete mettere il sito in francese grazie al menu in basso a destra del sito.

Come potete vedere nell’immagine qui sopra, inserite prima l’importo desiderato, poi la modalità di pagamento desiderata e convalidate grazie al pulsante “cerca”.

Avrete quindi l’elenco dei venditori che offrono questo importo tramite questo mezzo di pagamento.

Questo passo è probabilmente il più delicato perché dovrete selezionare il venditore con il quale volete effettuare la transazione. L’obiettivo è quello di selezionare un mercante affidabile, e per questo, LocalBitcoins ha messo a punto un sistema di punteggio.

Faremo una simulazione. Diciamo che voglio comprare 200€ di Bitcoin tramite Paypal, quindi compilo il modulo e arrivo su una pagina con diversi venditori:

La mia scelta si rivolge al venditore chiamato TopB, anche se Gamerfost offre un prezzo migliore. TopB ha più di 3000 recensioni con un punteggio del 100%. Vale a dire che ha fatto più di 3000 vendite in modo onesto. Gamerfost ha fatto solo 100 vendite e questo non mi basta ancora per potermi fidare di lui.

Inoltre, si può anche notare che il venditore BITkript ha più di 10 000 valutazioni positive, una prova di serietà molto importante. Tuttavia, il suo prezzo di vendita è piuttosto alto. Più un venditore o un acquirente è popolare, più potrà permettersi prezzi costosi.

Una volta scelto il vostro venditore, cliccate su “Compra” sulla destra, sarete reindirizzati alla sua pagina di vendita e potrete vedere cosa il venditore richiede per trattare con voi. Ad esempio che la vostra e-mail sia convalidata e che abbiate inserito un numero di telefono valido sul sito.