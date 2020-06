4.9 / 5 ( 35 votes )

La crittografia ci dà la libertà di effettuare transazioni senza l’intervento di terzi di fiducia. Questa libertà ha un prezzo: la nostra responsabilità di garantire la sicurezza del nostro portafoglio. Se avete acquistato di recente i vostri primi Bitcoin, è il momento di scegliere un portafoglio Bitcoin in modo da poterli riporre in modo sicuro.

Ecco la nostra selezione dei migliori portafogli Bitcoin secondo la loro natura (portafogli freddi, portafogli da scrivania o portafogli web).

I diversi tipi di portafogli Bitcoin

Iniziamo ricordando la differenza tra un portafoglio fisico Bitcoin, un portafoglio Bitcoin software e un portafoglio Bitcoin online.

Il livello di sicurezza di un portafoglio è determinato dal livello di protezione della sua chiave privata, che non dovrebbe mai essere rivelata, altrimenti chiunque ne sia a conoscenza sarebbe in grado di spostare i fondi del portafoglio.

Dal più sicuro al meno sicuro, si può quindi scegliere :

Un portafoglio freddo Bitcoin: un portafoglio freddo può assumere la forma di un portafoglio di carta (portafoglio di carta) o di un portafoglio hardware (portafoglio hardware, che può essere una chiave USB, un disco rigido esterno, un pezzo di metallo…). La particolarità della conservazione frigorifera è quella di conservare la chiave privata offline per limitarne l’esposizione ed evitare qualsiasi tentativo di intrusione dolosa. Il cold wallet è il più sicuro, ma alcune soluzioni a volte non sono molto intuitive per i principianti, o poco pratiche per chi vuole svolgere attività di trading quotidiano.

Un portafoglio da tavolo Bitcoin: Un portafoglio da tavolo è un portafoglio da tavolo che permette di utilizzare un’interfaccia software per inviare e ricevere Bitcoin. La chiave privata è memorizzata su un dispositivo che appartiene solo al suo proprietario, il che rende la sua conservazione abbastanza sicura. Rimane tuttavia vulnerabile agli attacchi informatici come virus e malware. Si consiglia di scegliere un computer che venga utilizzato solo per effettuare transazioni utilizzando Bitcoins o altri crittometri per evitare l’esposizione ad attacchi.

Un portafoglio caldo Bitcoin: il portafoglio caldo, o portafoglio web, si riferisce alla conservazione della chiave privata online, o almeno alla sua esposizione diretta sul web. È un modo conveniente per conservare temporaneamente i Bitcoin, soprattutto se si desidera effettuare scambi sulle piattaforme. D’altra parte, la chiave privata del portafoglio è molto più esposta ed è preferibile limitare il più possibile la quantità di Bitcoins memorizzati online.

I migliori portafogli fisici Bitcoin (portafogli a freddo)

Il Ledger Nano S

Il Nano S Ledger rimane naturalmente un must have ed è senza dubbio il miglior portafoglio hardware per conservare i suoi bitcoin. L’elenco dei criptomonia supportati è astronomico e la sua tecnologia di memorizzazione BOLOS è molto sicura. Il rapporto qualità/prezzo del Nano S Ledger è eccellente e lo consigliamo vivamente ai nostri lettori.

Il CoolWalletS

Sviluppato da CoolBitX, il CoolWalletS è un portafoglio Bitcoin che può contenere anche Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Ripple e tutti i gettoni ERC-20. Il formato della scheda è lo stesso del token ERC-20 detto permette di trasportarlo con estrema facilità, ma anche di utilizzarlo in Bluetooth. Il portafoglio TREZOR

Nonostante la sua confezione inelegante, il portafoglio TREZOR è efficiente e sicuro per riporre i vostri bitcoin. Il suo prezzo rimane ragionevole (circa 70 euro) e gli utenti di TREZOR sono globalmente molto soddisfatti. L’ergonomia dell’interfaccia è comunque meno intuitiva e piacevole rispetto al Nano S Ledger.

L’ergonomia dell’interfaccia è comunque meno intuitiva e piacevole rispetto al Nano S Ledger.

Il portafoglio KeepKey

Il portafoglio KeepKey è molto piacevole e facile da usare. Questo portafoglio permette di conservare bitcoin, ethereum, litecoin, dogecoin, dash, namecoin e molti gettoni ERC-20. La scelta è comunque meno interessante che sul Nano S Ledger. Con un prezzo piuttosto alto ($79), mettiamo il Portafoglio KeepKey al 4° posto di questa classifica. I suoi utenti sono comunque molto soddisfatti e rimane un ottimo portafoglio Bitcoin.

I migliori portafogli di software Bitcoin (portafogli da tavolo e/o mobili)

Electrum

L’elettronica è sia facile da usare che veloce. Molto leggero, questo portafoglio utilizza potenti server remoti per gestire gli aspetti più complessi del sistema Bitcoin. Non memorizza quindi l’intera blockchain sui vostri media e comunica con questi server senza fidarsi di loro: non invia loro le vostre chiavi e utilizza la tecnica SPV (Simple Payment Verification). Si noti che Electrum è stato creato da un francese, Thomas Voegtlin, nel 2011. Il portafoglio è quindi presente sul mercato da molto tempo e gode di grande fiducia da parte della comunità.

Bitcoin Core

Bitcoin Core è il client Bitcoin completo e quindi memorizza l’intera Bitcoin Blockchain. È un discendente diretto del software Bitcoin creato originariamente da Satoshi Nakamoto. Offre un elevato livello di sicurezza, riservatezza e stabilità. Il progetto si basa anche su una vasta comunità di sviluppatori open source. Tuttavia, questo portafoglio offre meno funzionalità di molti portafogli da scrivania e occupa molto spazio e memoria, quasi 200 GB al momento della scrittura.

Armeria

Armory è un client Bitcoin avanzato con molte caratteristiche, incluse le funzioni di backup e crittografia. Fornisce una conservazione frigorifera sicura su computer scollegati dalla rete. Si tratta quindi di un portafoglio Bitcoin altamente sicuro.

Samurai

Samurai è un portafoglio anonimo disponibile su Android, la versione per iOS è in fase di sviluppo. L’interfaccia è piacevole da usare e il principio è semplice: ogni volta che si riceve Bitcoin, il portafoglio genera un nuovo indirizzo per evitare che qualcuno segua le vostre abitudini d’acquisto. Samurai vi avvisa anche quando più transazioni vengono inviate allo stesso indirizzo per evitare di ripetere una transazione per errore. Il portafoglio include anche altre caratteristiche di privacy come il Tor e il supporto VPN.

I migliori portafogli Bitcoin online (hot wallet)

GreenAddress

GreenAddress è uno dei portafogli web Bitcoin preferiti da Bitcoin. L’accesso ai Bitcoin può essere effettuato online, sia tramite applicazione mobile che sul desktop. GreenAddress è un portafoglio flessibile e facile da usare. Ha il vantaggio di tenere conto delle multifirme. GreenAddress è considerato piuttosto sicuro per un portafoglio online.

Il portafoglio Coinbase

Coinbase è la soluzione ideale per acquistare e conservare i vostri primi Bitcoin. Anche se in genere non è consigliabile conservare i bitcoin su una piattaforma di scambio, i metodi di conservazione di Coinbase sono piuttosto rassicuranti, dato che il 98% dei fondi dei clienti sono conservati offline, su diversi portafogli di hardware e portafogli di carta, a loro volta conservati in casseforti in tutto il mondo. Coinbase è inoltre assicurato per coprire tutte le somme perse in caso di hackeraggio. Coinbase è un caso speciale perché si tratta di uno scambio e non di un “portafoglio web” come lo intende la comunità dei crittografi. La generazione e la conservazione delle chiavi private sono centralizzate, mentre un tradizionale portafoglio web permette all’utente di controllare le sue chiavi private. Tuttavia, Coinbase offre anche il “portafoglio Coinbase”, un portafoglio mobile che attualmente consente agli utenti di conservare e scambiare ETH e gettoni ERC-20. Il supporto per BTC, BCH e LTC è previsto per i prossimi mesi.

Blockchain.com

Anche il block explorer Blockchain.com (ex Blockchain.info) offre il suo portafoglio web. Questo è molto popolare e molto utilizzato all’interno della comunità. Come BTC.com, Blockchain.com è un portafoglio ibrido. Questo è uno dei migliori portafogli online a nostro avviso, perché è molto più sicuro di un tradizionale portafoglio web. Blockchain.com offre un portafoglio Bitcoin, Bitcoin Cash, ma anche Ethereum e Stellar Lumens.

BTC.com

BTC.com è molto facile da usare e perfetto per i principianti. Sobria e ordinata, la sua interfaccia permette di effettuare transazioni. Naturalmente è importante scegliere, come per qualsiasi portafoglio web, una password sicura (contenente lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali) e attivare la doppia autenticazione con Google Authenticator. Si noti che BTC.com è un portafoglio ibrido: è accessibile online ma non ha accesso alle vostre chiavi private. Un eccellente compromesso tra sicurezza e accessibilità.