Opinione dell’era bitcoin: affidabile o no?

Bitcoin Era è un robot di trading cripto che dichiara di avere una percentuale di successo del 99,4% e di essere in grado di generare fino a €1100 al giorno di profitti. Secondo queste affermazioni, è naturale che così tanti investitori si pongano la domanda: l’era del Bitcoin è affidabile o no?

In questo articolo abbiamo esaminato la veridicità di questo software e abbiamo osservato a fondo ciascuna delle sue caratteristiche per aiutarvi a fare la vostra scelta.

Era Bitcoin: è affidabile?

Bitcoin Era fa alcune affermazioni molto audaci e suggerisce che il suo software può guadagnare €1100 al giorno.

Abbiamo testato questo software e non siamo stati in grado di confermare le affermazioni secondo cui può generare profitti costanti di migliaia di euro al giorno.

Vorremmo sottolineare che con il trading, i profitti non possono mai essere garantiti a causa della sua natura volatile. Per questo motivo, non possiamo dimostrare che questo software genererà profitti se lo si utilizza.

Tuttavia, abbiamo potuto verificare che Bitcoin Era è attiva e lavora con broker legittimi e regolamentati che operano sotto la supervisione di diverse autorità finanziarie. Abbiamo anche scoperto che Bitcoin Era offre un servizio clienti soddisfacente e un facile processo di registrazione.

Cos’è l’era Bitcoin?

Bitcoin Era è un software automatizzato per il trading di valute criptate.

Con Bitcoin Era, l’operazione deve essere eseguita dal software, e il robot sostiene che si deve solo trarre vantaggio dai profitti generati.

Il robot fa tutto per te. Di seguito esamineremo questo software in dettaglio per valutare se queste affermazioni sono vere o meno.

Come funziona l’era Bitcoin?

Secondo Bitcoin Era, il loro software funziona con la tecnologia dell’intelligenza artificiale che si suppone utilizzi segnali e indicatori di trading per trovare le migliori operazioni e le esegue automaticamente per l’investitore con un rapporto di profitto del 90%.

Per rendere questo possibile, Bitcoin Era lavora con i broker dove i vostri fondi saranno conservati. Il robot inizia a fare trading quando si attiva la funzione di auto-trading.

Non siamo stati in grado di confermare che il funzionamento di questo robot è come descritto sul loro sito e c’è una certa aria di mistero quando si tratta di capire come funziona.

Questo potrebbe spiegare perché alcuni utenti lo hanno descritto come una truffa o uno schema piramidale.

Tuttavia, siamo stati in grado di confermare che il robot lavora con broker autorizzati che sono ben noti nel settore del trading.

La procedura di registrazione è descritta in dettaglio qui di seguito.

Come posso aprire un conto con Bitcoin Era?

Per aprire un conto Bitcoin Era, è necessario seguire questi passi:

Passo 1: aprire un conto

La prima cosa da fare per iniziare è cliccare qui. Successivamente, è necessario compilare le informazioni di registrazione richieste:

Nome

Cognome

Un indirizzo e-mail valido

Un numero di telefono

Il conto Bitcoin Era viene creato in pochi minuti. Una volta che le informazioni sono state compilate e verificate, vi verrà chiesto di inserire una password che verrà utilizzata per i futuri accessi.

Passo 2: Negoziazione di un conto demo

Prima di iniziare a fare trading, Bitcoin Era offre una modalità demo. Permette di imparare le basi del trading o di perfezionare le proprie conoscenze. Una volta pronti, potete iniziare a fare trading con i vostri fondi.

Fase 3: Deposito di fondi

Il passo successivo è quello di effettuare un primo deposito per iniziare a fare trading. Bitcoin Era richiede un importo di 250€ per iniziare a fare trading sulla piattaforma.

Per effettuare il deposito è possibile scegliere tra diversi metodi di pagamento.

Fase 4: Regolare i parametri di trading e attivare l’auto-trading

Il passo finale è quello di regolare le vostre preferenze e attivare il trading automatico.

Sarà inoltre possibile impostare dei limiti di stop-loss prima dell’avvio del robot.

Caratteristiche principali dell’era Bitcoin

Di seguito abbiamo esaminato le caratteristiche principali dell’Era Bitcoin:

Sicurezza e regolamentazione

Bitcoin Era è abbastanza ben protetta con protocolli di crittografia SSL per proteggere le informazioni degli investitori ed evitare il rischio di hacking.

Simile ad altri robot di cripto-valuta come Bitcoin Trader o Bitcoin Revolution, la piattaforma di trading di Bitcoin Era lavora direttamente con i broker approvati come UFX e EuropeFX, regolati da CySEC.

Modalità di pagamento, depositi e prelievi

Il processo di deposito/prelievo viene completato entro 24 ore. I metodi di deposito disponibili includono Visa, Mastercard, bonifico bancario, SoFort, Neteller e Skrill.

Rapporto di profitto

Il rapporto di profitto è presumibilmente molto alto secondo l’era Bitcoin, ma come spiegato sopra, non siamo stati in grado di corroborare queste affermazioni.

I profitti non sono né garantiti né comprovati quando si fa trading su questa piattaforma.

È importante sapere che il mercato del cripto-money è fluttuante e c’è sempre il rischio di perdere capitale.

Assistenza clienti

Il servizio clienti Bitcoin Era è soddisfacente e disponibile tramite live chat o e-mail.

Quanti soldi posso guadagnare con Bitcoin Era?

Secondo Bitcoin Era, il sistema automatizzato ha un eccellente rapporto del 90%, che permette di guadagnare fino a €1100 al giorno. Tuttavia, non siamo stati in grado di confermare queste affermazioni.

Vi ricordiamo che i profitti con Bitcoin Era non sono garantiti.

Inoltre, dovreste anche essere consapevoli del fatto che i profitti variano a seconda dell’esperienza, delle conoscenze e dei parametri di trading di ogni individuo.

Testimonianze e recensioni dell’era Bitcoin

Abbiamo apprezzato le numerose recensioni degli utenti disponibili su Bitcoin Era, e abbiamo deciso di condividerle con voi:

“Ero un investitore a Wall Street. E non ho mai visto niente di simile in dieci anni di lavoro per questa azienda. I miei colleghi tutti pensavano che fossi pazzo quando ho lasciato l’azienda per investire a tempo pieno nel software Bitcoin Era. 38.459 dollari di profitto più tardi, tutti i miei colleghi mi stanno ora sostenendo per scoprire come ho fatto. »

Ernest I. Orem, UT

“Due settimane fa sono stato licenziato. Ho finito le opzioni, pensavo che la mia vita fosse finita. Ora guadagno più di 1.261,42 dollari al giorno. E per la prima volta in due mesi, il mio conto non è scoperto. Grazie, Era Bitcoin! »

Jane K. Fort Worth, TX

Tuttavia, è opportuno notare che queste opinioni possono essere leggermente esagerate e non possono garantire un profitto quando si ha a che fare con questo robot.

Abbiamo anche trovato una serie di opinioni negative sui forum online e abbiamo anche trovato alcuni commenti che sostengono che questo robot sembra essere una truffa.

D’altra parte, abbiamo anche trovato opinioni di alcuni investitori che sostengono di aver realizzato profitti di 50-100 euro utilizzando questa applicazione, che sembra più realistica rispetto alle cifre riportate sul sito web Bitcoin Era.

Si prega di notare che i profitti possono variare a seconda dell’utente e non sono garantiti o comprovati.

L’era di Bitcoin è apparsa in televisione?

Abbiamo sentito molte voci secondo cui l’era Bitcoin sarebbe apparsa nei media pubblici e nelle trasmissioni televisive. Per questo motivo, abbiamo deciso di ricercare se queste sono vere o false.

Tana del Drago

Secondo le nostre ricerche, le voci secondo cui l’era dei Bitcoin sarebbe associata a Dragon’s Den sono false. In effetti, tale associazione non è stata convalidata dai presentatori o dai fondatori della mostra.

Serbatoio degli squali

Proprio come la voce precedente, quella relativa all’associazione tra Shark Tank e Bitcoin Era è falsa. Se vi imbattete in uno di loro, dovete essere consapevoli che è il lavoro di venditori disonesti che vogliono approfittare della notorietà di Bitcoin Era per vendere il loro software di trading di cripto-valuta.

Questa mattina

Ancora una volta, le voci di un’associazione tra This Morning e Bitcoin Era sono pura invenzione.

Bitcoin Era e celebrità

Come sappiamo, una partnership con le celebrità può aiutare a vendere un prodotto o un servizio. Ecco perché ci sono state molte voci che associavano Bitcoin Era a molte celebrità, tra cui: Kate Winslett, Jim Davidson, Gordon Ramsey e Richard Branson.

Tuttavia, queste voci sono state soppresse da tutte queste celebrità, e nessuna di esse è associata all’era Bitcoin. Tuttavia, queste voci non significano che Bitcoin Era sia una truffa o che il software non funzioni. Bitcoin Era è operativo è attivo.

Era Bitcoin: il verdetto!

Nel complesso, abbiamo scoperto che il feeling online dell’era Bitcoin è molto misto. Da un lato, alcuni sembrano pensare che questa applicazione sia una truffa, e dall’altro abbiamo scoperto che il software si affida a broker regolamentati e offre una piattaforma abbastanza sicura.

Come tutte le piattaforme, l’esperienza può variare e a causa della natura del crypto trading, è impossibile prevedere se il trading con un robot genererà profitti o meno.

Detto questo, troviamo che i profitti dichiarati sul sito web sono leggermente esagerati, e vi consigliamo di fare le vostre ricerche e di formarvi una vostra opinione prima di investire.

Tenete sempre presente che il trading comporta dei rischi e che il mercato del cripto-money è volatile. Pertanto, investire l’importo minimo per evitare di perdere molti soldi.

FAQ

Posso fidarmi di Bitcoin Era?

Abbiamo trovato recensioni sia positive che negative su Bitcoin Era. Vi consigliamo pertanto di operare a vostro rischio e pericolo e di farvi una vostra opinione.

Esiste un’applicazione mobile Bitcoin Era?

È possibile aprire Bitcoin Era nel browser del vostro smartphone, ma non esiste ancora un’applicazione mobile per la piattaforma.

Devo pagare per iscrivermi all’era Bitcoin?

L’iscrizione a Bitcoin Era è completamente gratuita e non dovrai pagare per creare il tuo account.