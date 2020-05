4.7 / 5 ( 21 votes )

Dall’introduzione dell’euro, noi europei ci siamo abituati ad andare in vacanza all’estero senza tener conto dei tassi di cambio e di altre specificità monetarie locali. Ma non è così per tutti: ovunque fuori dall’Europa, il minimo passaggio di frontiera comporta costi indesiderati, e spesso ci ritroviamo con biglietti inutilizzabili in tasca quando il viaggio è finito.

L’idea molto allettante di una moneta universale è certamente in circolazione da molto più tempo dell’euro, ma è solo di recente che abbiamo assistito alla nascita di un vero e proprio prototipo: il Bitcoin. Tuttavia, sorgono molte domande. Il Bitcoin può essere una valuta globale? E gli altri criptoattivi? Su quali criteri dobbiamo giudicare le valute criptate? O quale sarà il loro futuro?

Per rispondere a queste domande, dovremo guardare alla nascita del Bitcoin e dei suoi precursori, ma anche allo sviluppo dell’intero ecosistema attuale dei criptoattivi. Poi, studieremo la natura e la filosofia delle cripto valute in modo generale per riflettere sulle questioni che affronteremo nel 2018.

Parte 1: Bitcoin, i suoi antenati e cugini

Per maggiori dettagli su Bitcoin e sul suo funzionamento, si prega di fare riferimento al nostro precedente articolo.

La nascita di Bitcoin

Nel 2007, una grave crisi finanziaria ha colpito il mondo, dai Paesi più sviluppati a quelli classificati come “terzo mondo”. Diversi eventi simultanei portano a un improvviso fallimento di gran parte del sistema finanziario globale. Di conseguenza, le persone hanno perso gran parte della loro fiducia nelle istituzioni.

E gli eventi degli anni successivi non hanno fatto nulla per migliorare questo stato di cose: un esempio è quello del popolo cipriota, che si è fatto confiscare i risparmi dal governo e dal Fondo Monetario Internazionale, anche per pagare i debiti accumulati dai banchieri locali.

Tutti questi eventi hanno avuto un impatto duraturo sulle classi medie e basse della società mondiale, e sono stati molto probabilmente il catalizzatore dell’emergere delle cripto valute, con l’avvento della Bitcoin nel 2008.

Infine, il 1° novembre 2008, data che passerà sicuramente alla storia, Satoshi Nakamoto ha pubblicato il Libro Bianco Bitcoin. Questo ignoto, o gruppo di ignoti, la cui vera identità rimane ancora oggi sconosciuta, ha rivoluzionato uno dei pilastri della società moderna: il denaro.

Infatti, il Bitcoin è semplicemente la prima moneta che ha il potenziale per diventare veramente universale, e per superare i vari problemi incontrati negli ultimi anni: prelievi forzati dai conti di risparmio, inflazione sproporzionata…

Questo spirito di contraddizione è particolarmente evidente nell’introduzione al Libro Bianco, che spiega che il Bitcoin è “un sistema di moneta elettronica puramente peer-to-peer”, che non ha bisogno di “passare attraverso un istituto finanziario”.

Ma Bitcoin rappresenta davvero un concetto innovativo dall’inizio alla fine? Dopotutto, quando parliamo di tutti i criptoattivi che non sono Bitcoin, parliamo di altcoin, il che implica che sono secondari, e che il Bitcoin è oggettivamente il centro del mondo della crittografia.

La verità è che non c’è nessuna base per tutto questo: a parte elementi fittizi come i “crediti” di Star Wars, i cui equivalenti si trovano sotto vari nomi e forme in altre opere, ci sono altre valute crittografiche che sono effettivamente nate prima del 2008.

Cos’erano e perché sono caduti nell’oscurità?

I precursori del Bitcoin, fossili digitali appena sepolti

Con l’avvento di Internet e la diffusione dei personal computer negli anni Novanta, sono stati avviati numerosi progetti per la creazione di sistemi di moneta elettronica. Certo, non tutti hanno soddisfatto i criteri che ci siamo posti oggi quando parliamo di criptomonia, ma è interessante menzionarli per rimettere Bitcoin al suo posto: quello di un prototipo che è semplicemente un po’ più avanzato degli altri.

Tra gli antenati di Bitcoin che sono morti senza diventare famosi ci sono alcuni degli antenati di Bitcoin:

Il DigiCash, ecash o Cyber Bucks, progettato da David Chaum nel 1983 e lanciato nel 1995. Quest’ultimo ha collaborato direttamente con le istituzioni americane per creare una rete affidabile e legale. Tuttavia, essendo la rete immaginata centralizzata e costosa da utilizzare, non si è sviluppata e l’azienda è fallita.

Il CyberCash / CyberCoin, immaginato nel 1994 e lanciato poco dopo. L’ennesimo sistema centralizzato, ha probabilmente sofferto di problemi di sicurezza e del bug Y2K, con conseguenti ingenti perdite finanziarie dovute ad un fenomeno di doppia spesa. L’azienda ha chiuso i battenti nel 2001 in seguito a questi eventi.

Le carte NetCheque, Danmont o il sistema Mondex, tra le altre, erano destinate ad essere utilizzate come valuta, non universale ma elettronica. Sono tutti scomparsi con l’adattamento delle banche al mondo di Internet, che ha rapidamente cessato di aver bisogno di questi intermediari.

Se volete leggere ciò che i giornalisti degli anni Novanta pensavano di queste soluzioni, troverete in questo articolo del 1994 una panoramica delle idee che venivano promosse all’epoca.

Il più interessante di tutti gli antenati della Bitcoin, tuttavia, è l’oro elettronico. Era una moneta elettronica il cui valore era basato sul prezzo dell’oro, come molti dei gettoni di oggi, come il gettone d’oro puro. Fondata nel 1996, l’azienda che ha distribuito l’e-gold ha iniziato ad avere successo solo molto più tardi. Nel 1999 il Financial Times ha descritto l’e-gold come “l’unica moneta elettronica ad aver raggiunto la massa critica sul web”.

Tra il 2000 e il 2004 circa, l’e-gold era in parte paragonabile al Bitcoin: permetteva micro-pagamenti istantanei via Internet, era relativamente ben noto, ed era collegato a molte piattaforme di commercio di metalli preziosi, permettendo ai suoi utenti di commerciare. Tuttavia, si trattava di un sistema centralizzato, che ha portato alla sua scomparsa.

I criminali hanno sequestrato e-gold così come hanno sequestrato Bitcoin: le truffe, gli schemi Ponzi, le vendite fasulle e la pirateria proliferavano. Naturalmente, il governo degli Stati Uniti ha ordinato che questo sistema sparisse, in modo che questi problemi sparissero con esso.

Oggi nessuno parla più di e-gold e pochi se lo ricordano. Questa è una lezione per i massimalisti del Bitcoin, che troppo spesso danno al Bitcoin uno status quasi divino.

Come potete vedere, Bitcoin non è nemmeno il primo ad aver trovato una soluzione che sia abbastanza sicura e conveniente da diventare popolare. Allora perché ha avuto tanto successo? È davvero molto semplice: combina tutte le caratteristiche di valore delle reti precedenti, con una nuova: il decentramento. Perché è stata la centralizzazione a provocare la caduta dei suoi antenati, soprattutto e-gold, che è scomparsa in seguito alla decisione dei tribunali americani. Il Bitcoin, a causa della sua natura decentralizzata, non potrà subire lo stesso destino.

Anche le circostanze di crisi economica ne hanno favorito lo sviluppo. Dal 2008 in poi, un sistema monetario libero da tutte le manipolazioni bancarie e politiche immaginabili è stato l’ideale agli occhi di tutti, ed è stato subito in grado di costruire una buona base di utenti.

Oggi sono emersi molti successori, cugini e cloni di Bitcoin, alcuni più utili di altri. Studieremo quindi le principali valute crittografiche esistenti nel 2018, così come alcune altre che sono già scomparse nei meandri del web.

Crittoattivi nel 2018

Dopo la pubblicazione del libro bianco di Satoshi Nakamoto, sono emerse molte nuove valute crittografiche.

Il primo di questi è stato Namecoin: il suo obiettivo non è il decentramento della moneta, ma quello dei nomi di dominio Internet. Queste ultime, infatti, sono essenzialmente regolate dalle autorità americane, un’alternativa decentralizzata consentirebbe l’avvento di un Internet più libero. Oggi, sebbene Namecoin esista ancora, la sua rete sembra deserta, come dimostra questo studio del giugno 2015, in cui si spiega in particolare che dei 120.000 nomi a dominio Namecoin, solo 28 sono effettivamente utilizzati dai loro titolari.

Poi sono arrivati Litecoin e Ripple, due sistemi valutari alternativi a Bitcoin.

Il Litecoin è essenzialmente un clone di Bitcoin, ma porta un nuovo algoritmo di convalida delle transazioni, Scrypt, che è ancora oggi considerato uno dei più importanti criptoattivi. Tuttavia, la maggior parte della sua importanza deriva dalla sua età, in quanto questa cripto-moneta non ha portato alcuna reale innovazione tecnica, e in definitiva soffre degli stessi problemi di scalabilità della Bitcoin.

Ripple è anche uno dei cripto-attivi ancora considerati importanti nel 2018, ma ha il vantaggio di essere una creazione completamente originale. In effetti, è stato immaginato a partire dal 2004 e finalmente ha visto la luce nel 2012, avendo così poco in comune con Bitcoin. E’ infatti molto più centralizzato, in quanto ad oggi gli unici nodi di rete esistenti sono stati selezionati direttamente dai Ripple Labs. Molti criticano anche Ripple per la sua distribuzione irregolare (Esempio 1 e Esempio 2), in quanto sembra che più della metà, e forse fino all’80% di tutti i nodi Ripple esistenti sono nelle mani di una singola persona (individuo o azienda).

Poi sono arrivati i criptoattivi di natura più originale: Monero, Ethereum, e poi i criptoattivi basati su DAG come il NANO.

Monero, apparso nel 2014, mira a superare un problema importante con il Bitcoin: la non fungibilità delle monete Bitcoin. Ciò significa che, a causa della natura del Bitcoin, il percorso che ogni Bitcoin ha percorso da quando è stato estratto viene registrato, catalogato e può essere tracciato. Di conseguenza, un Bitcoin che è stato utilizzato per attività criminali è quindi “contaminato” per sempre.

Questo è uno dei problemi di cui i crittografi parlavano già nel 1994 nell’articolo che hai letto: senza la fungibilità della moneta elettronica, la privacy è morta. Quindi Monero è un primo tentativo di risolvere questo problema. E molti hanno deciso di fare la propria copia con le modifiche di loro scelta: oggi c’è un intero ecosistema di criptomonia basato su Monero.

Nel 2015 è apparso l’Ethereum. Creato da Vitalik Buterin, uno studente russo-canadese, è il primo dispositivo cripto-attivo progettato con il solo scopo di facilitare l’implementazione di contratti intelligenti. Si tratta infatti di programmi che esistono su una catena di blocco e che permettono di eseguire determinati compiti in modo completamente indipendente.

Altri progetti avevano già immaginato tali concetti in precedenza: si può citare Ripple Labs, che lo ha concettualizzato con il nome di Codius nel luglio 2014, anche se alla fine non è stato realizzato nulla fino al 2018.

Infine, abbiamo recentemente assistito all’avvento di un’ultima categoria di criptoattivi: quelli basati su grafici ad orientamento aciclico. Invece di collocare sempre i blocchi in un ordine predefinito, i DAG hanno un carattere caotico e non necessariamente collocano le transazioni in un unico ordine. Questa modalità di funzionamento consente loro di raggiungere velocità di transazione senza precedenti nella catena di blocco, nonostante la comparsa occasionale di alcune altre preoccupazioni legate al consenso o alla centralizzazione.

Tra i criptoattivi basati su DAG, il più famoso è certamente il NANO: precedentemente noto come Raiblocks (XRB), questo criptomonio è stato creato da Colin LeMahieu, già programmatore presso Dell e poi AMD. Il metodo di distribuzione scelto, quello del rubinetto, così come l’incredibile velocità delle transazioni hanno rapidamente spinto questo cripto-attivo al vertice di Coinmarketcap.

Tuttavia, non è l’unico crittoattico basato su DAG, né il più antico. Infatti, possiamo citare in questa categoria lo IOTA, il cui obiettivo è quello di essere utilizzato per micropagamenti nell’ambito dell’Internet delle Cose, o il Byteball, un cripto-attivo sconosciuto che è stato il primo a consentire l’implementazione di contratti intelligenti su un DAG .

Quindi, come abbiamo visto, il termine cripto-attivi comprende molto chiaramente un insieme eterogeneo di oggetti basati su tecnologie completamente diverse. Questo ci impedisce di dare una definizione generale di cripto-attivi, o di separare il grano dalla pula? Per rispondere a questa domanda, esamineremo più da vicino il Libro Bianco Bitcoin, che è stato il catalizzatore di questa rivoluzione.

Parte 2: Natura e filosofia del crittomonismo

Quando Bitcoin è stato lanciato nel 2008, gli obiettivi di Satoshi Nakamoto erano relativamente chiari. Sebbene nessun paragrafo sia dedicato alle ragioni del suo progetto o alla sua filosofia, alcune frasi ed espressioni sono particolarmente attraenti. Vi invitiamo quindi a leggere questo libro bianco da soli prima di rileggere questo articolo. Si trova all’indirizzo a cui punta questo link.

Pura moneta elettronica peer-to-peer

Le primissime parole del libro bianco ci dicono già qual è il principale obiettivo di Bitcoin: la creazione di una moneta elettronica puramente peer-to-peer. Cosa significa questo? La risposta è semplice: un sistema peer-to-peer è un sistema che funziona senza alcun intermediario tra i partecipanti. Tutti sono uguali all’interno del sistema.

Una moneta elettronica puramente peer-to-peer deve quindi operare senza banche e senza governi, e deve permettere ai singoli individui di trasferire valore nello stesso modo in cui cambiano le monete che squillano e fanno scattare le monete. Questo non è stato il caso dei predecessori della Bitcoin come visto sopra, poiché questi ultimi operavano esclusivamente attraverso i server di proprietà delle società che li hanno creati. La maggior parte di loro erano anonimi e crittograficamente protetti, ma la loro esistenza era condizionata da quella dell’azienda che li aveva creati.

La funzione della moneta elettronica è l’unica veramente importante? È difficile da dire. Da un punto di vista sociale, è proprio il potere di controllare il denaro che è al centro del conflitto invisibile tra il cripto-money e le istituzioni del mondo.

Tuttavia, come hanno dimostrato molti criptoattivi come Ethereum, NEO o Lisk, non è necessario essere usati come denaro per generare valore e portare qualcosa alla nostra società. Il semplice fatto di consentire la messa in atto di nuovi processi può aprire la strada a nuove professioni, a nuovi modi di scambio e alla creazione di ricchezza.

Inoltre, non è necessario che sia stato creato come moneta per essere utilizzato come denaro: ad esempio, nonostante il suo status di piattaforma per la creazione di gettoni e contratti intelligenti, l’Ethereum è molto spesso offerto come alternativa al Bitcoin dai commercianti che accettano pagamenti cripto-money.

I criptoattivi, indipendentemente dalla loro categoria, sembrano quindi avere tutti lo stesso obiettivo, anche se in modi diversi e variegati: permettere agli individui di diventare finanziariamente indipendenti da qualsiasi entità esterna. Ma la realtà non è sempre così semplice, ed è guardando al problema della fiducia e del consenso che potremo determinare quali sono le cripto-correnze che perseguono veramente questo ideale.

La questione della fiducia

Le due nozioni di fiducia e di consenso, brevemente citate nel Libro bianco della Bitcoin, rimangono comunque al centro dell’ideale di libertà promosso dalla rivoluzione cripto-attiva.

La fiducia, prima di tutto, è fondamentale perché è ciò che dà valore a qualsiasi moneta.

Nel white paper di Bitcoin, Satoshi Nakamoto ha fatto riferimento agli intermediari nel contesto dei pagamenti online: terze parti come PayPal attraverso cui transitano i pagamenti. L’obiettivo minimo di una moneta criptata degna di questo nome sarebbe quindi a priori quello di consentire un trasferimento diretto di valore tra due persone, istantaneamente e senza l’intervento di un terzo.

Ma guardiamo la cosa da un altro punto di vista: in sostanza, quando il contante viene scambiato in cambio di beni e servizi, ciascuna delle parti della transazione si fida implicitamente dell’entità che emette quella valuta.

Così, l’uso di una cripto-moneta degna di questo nome dovrebbe, in linea di principio, permettere di fare a meno della fiducia in una terza entità, poiché il codice e le leggi matematiche devono essere gli unici padroni in questa materia. Ciò squalifica già un gran numero di criptoattivi attuali: molti consentono la creazione spontanea di monete o gettoni da parte dei loro creatori; altri non hanno regole veramente fisse per quanto riguarda l’importo totale esistente. La nostra fiducia deve essere nelle mani di queste persone.

Infatti, anche Bitcoin è in una certa misura soggetto alla volontà di terzi: dal 2014 è una società chiamata Blockstream, composta da persone a cui Satoshi Nakamoto aveva affidato alcuni importanti codici, che si occupa di mantenere e migliorare il codice Bitcoin. E’ quindi questa società che da sola decide i miglioramenti tecnologici da apportare alla Bitcoin e, di conseguenza, potrebbe cambiare da un giorno all’altro le regole più importanti per quanto la riguarda.

Il cripto-money ideale è così liberato dalla palla al piede e dalla catena della fiducia, e dovrebbe essere soggetto solo alle regole matematiche definite dal suo codice.

Tuttavia, non è l’unica cosa da analizzare, poiché il metodo del consenso utilizzato è altrettanto importante.

Il problema del consenso, senza una soluzione perfetta finora

Come probabilmente già sapete, i metodi di consenso sono, nel campo del cripto-money, le procedure matematiche con cui si effettua la validazione delle transazioni. Per Bitcoin, questa è la prova del lavoro. Per altri sono stati ideati processi più sperimentali, più sperimentali, diversi processi, tutti con i loro vantaggi e svantaggi.

Ma più che parlare di tecnica, parleremo di potere. Perché è di questo che si tratta: il metodo del consenso determina effettivamente il modo in cui il potere viene distribuito all’interno della comunità. Ed è qui che entrano in gioco le parole “centralizzazione” e “decentramento”: più il potere è detenuto da un gran numero di persone in parti uguali, più un criptomonio è decentrato. E più il potere è centralizzato, più il potere è detenuto da un piccolo numero di persone.

Questo concetto a volte non è chiaro: non va confuso con la distribuzione, che è un problema completamente diverso.

In parole povere, la distribuzione è il problema della concentrazione della ricchezza, mentre la centralizzazione è il problema della concentrazione del potere.

Nelle società tradizionali, la concentrazione del potere e della ricchezza vanno spesso di pari passo. Mentre nel mondo del cripto-money, le cose sono a volte molto diverse. In realtà, tutto dipende dal metodo del consenso.

Perché alcuni metodi di consenso sono intrinsecamente vicini all’oligarchia, il che significa che i ricchi hanno più potere di altri. Tra questi vi sono i sistemi Masternode, che richiedono una notevole quantità di asset da vincolare prima di poter disporre di energia elettrica sulla rete.

Questo significa che la Bitcoin e la sua famosa Prova del lavoro sono irraggiungibili da qualsiasi critico? Difficile a dirsi. Infatti, su scala di una rete di specialisti, molto poco utilizzata, la Prova del Lavoro permette a tutti i minatori di far sentire la propria voce. Ma non appena la rete cresce e il numero di utenti aumenta, si verifica un disastro: compaiono fattorie minerarie e cooperative di minatori, alla ricerca di redditività.

E cosa sono esattamente le fattorie minerarie, se non una collezione di supercomputer tutti controllati da un solo uomo, o a volte da una sola azienda? Per quanto riguarda le cooperative di minatori, non è molto meglio: anche se molti minatori partecipano, il “gestore” della cooperativa rimane spesso l’unico vero padrone a bordo.

Addendum: Per le “piscine minerarie” in cui sono coinvolti diversi “grandi” minatori, il potere decisionale può talvolta essere condiviso tra i minatori alla maniera di una società tradizionale. Il problema della centralizzazione del potere nelle cooperative di minatori si applica soprattutto a quelle il cui modello è simile a NiceHash, dove gli individui minano un cripto-attivo senza avere alcun controllo sul risultato del loro lavoro. Il semplice noleggio di potenza di calcolo da parte di un malintenzionato renderebbe possibile l’attacco del 51% a un numero molto elevato di blockchain, a costi molto modesti, visti i potenziali benefici.

Tuttavia, nel caso del Bitcoin, al momento, se consideriamo solo le quattro maggiori fonti di calcolo effettuate, arriviamo a più del 50% della potenza di calcolo totale fornita alla rete dall’umanità.

Questo significa, in breve, che le quattro persone che possiedono le entità che generano questa potenza di calcolo hanno un enorme potere su Bitcoin. E, se lo volessero, potrebbero benissimo lavorare insieme per modificare la catena di blocchi come vogliono.

Quindi questo è un problema che mette in discussione la validità del Bitcoin nel suo complesso. Se si guarda il Libro Bianco, Satoshi Nakamoto scrive la seguente frase: Per risolvere questo problema, abbiamo proposto una rete peer-to-peer che utilizza una prova del lavoro per registrare una cronologia pubblica delle transazioni, che diventa rapidamente non compatibile con il computer per qualsiasi aggressore se i nodi onesti controllano la maggior parte della potenza di calcolo.

Ma come è stato scritto così bene, questa sicurezza è valida solo se i nodi onesti controllano la maggior parte della potenza di calcolo.

In altre parole, il decentramento e la sicurezza della rete Bitcoin si basa su un ideale in cui esiste un numero enorme di minatori con uguale potenza di calcolo, e quindi è impossibile corrompere abbastanza minatori da alterare la catena di blocco.

Questo ideale è morto molto tempo fa, quando la CLC è diventata più preziosa e sono apparse le prime fattorie minerarie. Da quel momento in poi, lo squilibrio tra i minatori crebbe e iniziò la centralizzazione.

Inoltre, molte persone non capiscono come funziona la sicurezza della rete. Penso in particolare a tutti i massimalisti Bitcoin, che si divertono a ruttare sistematicamente il termine attacco al 51%. Si tratta infatti di un’estrema semplificazione del principio dell’estrazione mineraria con prova di lavoro, supponendo che una modifica della catena di blocchi da parte di una singola entità sia possibile solo quando tale entità detiene più del 51% della potenza di calcolo totale.

Questa supposizione è del tutto falsa. Infatti, come capirete in questo documento, questa mitica cifra del 51% rappresenta di fatto solo il momento in cui la probabilità di successo è del 100%. Ma dal 30% della potenza di calcolo detenuta da una singola entità, la probabilità di riuscire a creare “falsi blocchi” si aggira già intorno al 50%.

Capirete quindi che anche il Bitcoin, che per molti è un ideale, è oggi, di fatto, molto più centralizzato di quanto dovrebbe essere. E questo è purtroppo un difetto intrinseco della Prova del Lavoro così come la conosciamo. Così, alla fine, tutte le valute criptate basate su una prova di lavoro modellata su Bitcoin finiranno per soffrire dello stesso problema se il loro valore aumenta. Appariranno fattorie minerarie e cooperative di minatori, che prenderanno il controllo della rete attraverso una schiacciante superiorità della potenza di calcolo. Naturalmente, questa non è una garanzia di un attacco a doppio spendo, ma solo una garanzia della possibilità di un attacco a doppio spendo. In un certo senso, è un po’ come la differenza tra la garanzia che il motore della vostra auto esploderà la prossima volta che la avviate e la garanzia che il motore potrebbe esplodere la prossima volta che la avviate. Chiunque sia sano di mente porterà questa macchina al cantiere piuttosto che guidarla di nuovo, anche se il rischio è basso.

Inoltre, questo problema solleva un’altra domanda: cosa succede se la comunità si rende conto di una manipolazione da parte di un’entità che detiene la maggioranza del potere, e rifiuta tale manipolazione? A quel punto si verificherà una forchetta, e apparirà una nuova moneta criptata. Ma questa nuova cripto-moneta si baserà molto probabilmente sullo stesso algoritmo… Il che significa che qualche tempo dopo potrebbe riapparire lo stesso problema.

La possibilità di biforcazione, quindi, sposta solo il problema e non risolve nulla, a meno che al momento della biforcazione non venga effettuato un cambio di metodo di consenso.

Tutto sommato, Bitcoin e la sua prova di lavoro sono aperti alle critiche tanto quanto altri sistemi di consenso di recente invenzione. Ad oggi, nessuno di questi sistemi è perfetto, e ognuno di questi sistemi decide di scendere a compromessi diversi. Alcuni sono più veloci e meno sicuri, eccetera.

Quindi non si può dire che una moneta criptata non meriti questo nome se il suo sistema di consenso è imperfetto. L’unico criterio che può essere applicato per determinare se una moneta criptata ha un sistema di consenso accettabile è: è progettata per essere centralizzata?

Se è così, allora, in generale, la cripto-moneta che la usa è in realtà solo una moneta di monopolio mascherata, che vuole approfittare della notorietà di Bitcoin. Perché è solo attraverso il decentramento che gli utenti del cripto-money raggiungeranno una vera forma di libertà finanziaria, che è l’obiettivo desiderato di questa rivoluzione.

La distribuzione, o il problema della concentrazione della ricchezza

Abbiamo brevemente accennato sopra alla differenza tra distribuzione e centralizzazione.

In parole povere, la distribuzione disuguale è da respingere. Ci sono diverse ragioni per questo:

Più la distribuzione è disuguale, più velocemente il prezzo sale. Perché? Molto semplicemente. In questo caso, solo una piccola percentuale del totale viene acquistata e venduta da persone al di fuori della cerchia dei “happy few” che detengono la maggioranza. Quindi, il cripto-attivo sembra essere raro, e la gente è disposta a comprarlo più costoso di quanto dovrebbe. Questo, a sua volta, aumenta la capitalizzazione del cripto-attivo interessato, e lo spinge al vertice di siti come Coinmarketcap. Si tratta di una forma insidiosa di manipolazione volta a far apparire il cripto-attivo più importante di quanto non sia in realtà, attraverso una capitalizzazione indebitamente gonfiata.

Più la distribuzione è disuguale, più è probabile che il prezzo possa essere immediatamente diviso per 10, 20 o più. Immaginate se, da un giorno all’altro, il 50% di tutti i Bitcoin venisse rivenduto a prezzo di mercato: il risultato sarebbe catastrofico, con un Bitcoin a meno di 50 euro in pochi minuti. Questo permette anche ai manipolatori di riacquistare immediatamente a basso prezzo capitalizzando sulla paura dei piccoli detentori che sarebbero stati spinti a venderli per una frazione del valore precedente, generando così denaro E riacquistando tutti i chip venduti poco prima.

Più la distribuzione è disuguale, più ci sarà la tentazione per i grandi detentori di manipolare il mercato in vari modi, sia attraverso campagne di disinformazione, il posizionamento di falsi muri di vendita, o di intossicazione meticolosa.

Tutto questo porta all’esclusione di Ripple dalla lista dei cripto-attivi degni della vostra attenzione. In effetti, come già detto, sembra che oltre l’80% dei gettoni Ripple siano nelle mani di meno di dieci persone. L’obiettivo di Ripple è quindi chiaro e definito: fare infinite somme di denaro per il solo beneficio di questo piccolo gruppo. Considerate questo: queste persone hanno guadagnato decine di miliardi di dollari dal nulla.

A differenza di Ripple Labs, ci sono persone come Colin LeMahieu, creatore del NANO, anch’egli menzionato sopra. Il NANO, allora chiamato Raiblocks (XRB), è stato distribuito in modo equo attraverso un sito web che chiedeva un’azione quotidiana per ottenere una piccola somma di denaro, completamente gratuita, fino a quando un numero sufficiente di persone non l’ha ottenuta. In particolare, questo ha aiutato molte persone svantaggiate in Sud America ad uscire dalla povertà. Quale dei due, tra Colin LeMahieu e l’azienda Ripple, sembra più onesto? La domanda non dovrebbe nemmeno essere posta.

Di per sé, la distribuzione di una moneta non prova nulla della natura della tecnologia, né del vero potenziale del cripto-attivo in questione, ma è un indizio delle esatte intenzioni dei suoi creatori. E se le intenzioni dei creatori sono dannose, allora è generalmente meglio stare alla larga.

La privacy, elemento essenziale e spesso dimenticato

Uno degli elementi meno commentati del Libro Bianco Bitcoin è il paragrafo sulla privacy.

Satoshi Nakamoto ci spiega brevemente le differenze tra il modello tradizionale e il suo: si tratta infatti di fermare il flusso di informazioni accessibili al pubblico in un luogo diverso. Invece di nascondere tutto, Bitcoin nasconde solo ciò che è necessariamente nascosto: la vera identità delle parti coinvolte nelle transazioni.

Tuttavia, questo pone un problema importante che Satoshi Nakamoto non ha mancato di sottolineare. Infatti, si prende il tempo di specificare che per ogni transazione deve essere utilizzata una nuova chiave per evitare che il pubblico possa collegare somme ad un comune proprietario.

E il rischio era già evidente nel 2008: se il proprietario di una chiave vede rivelata la sua identità, non deve far altro che ripercorrere i suoi passi sulla catena di montaggio per conoscere tutta la sua attività.

Bitcoin non offre quindi una reale protezione della privacy in pratica, e Satoshi Nakamoto lo sapeva. Questo significa che la privacy è irrilevante? Come hanno dimostrato molti sviluppi sociali in questo decennio, la perdita di elementi di privacy può distruggere la vita di tutti. Ne sono un esempio coloro che sono stati condannati a morte per apostasia perché le loro opinioni religiose sono state rivelate a seguito di “fughe di notizie” di materiale pubblicato sui social network (Esempio 1, Esempio 2).

Un giorno potremmo subire lo stesso destino per motivi molto più banali. Ad esempio, cosa succederebbe se comprassi alcolici con Bitcoin e poi viaggiassi in un paese dove il possesso di alcolici è punibile con la prigione, come è successo negli Stati Uniti nel secolo scorso?

Inoltre, tenete sempre presente che ciò che è legale oggi può non esserlo domani. Se un regime fascista di croissantofobici vedesse mai la luce del giorno, si potrebbe finire in prigione per aver comprato un croissant con Bitcoin.

Questo perché la catena di blocco Bitcoin lascia una traccia indelebile di tutte le vostre transazioni, che a sua volta dà un potere incredibile a chi detiene il segreto della vostra identità. Per questo e per molti altri motivi, la privacy è fondamentale.

Anche in questo caso, Bitcoin non è quindi in grado di offrire una soluzione valida.

Come possiamo determinare quali valute crittografiche meritano il vostro interesse?

Molto semplicemente, sarà necessario privilegiare quelli che permettono un vero anonimato degli utenti della rete, qualunque sia il mezzo utilizzato. Le risorse crittografiche che offrono tali caratteristiche non sono ancora ampiamente disponibili, ma vi consigliamo di conoscere l’intero ecosistema Monero, che offre transazioni protette da alcune delle migliori tecniche crittografiche per garantire l’anonimato.

Inoltre, intorno a Monero sono emersi numerosi altri criptoattivi: pochi concorrenti, ma anche, e soprattutto, molti imitatori che hanno aggiunto o tolto varie caratteristiche.

Oggi è difficile giudicare i criptoattivi in base ai loro metodi di protezione della privacy, poiché questa parte dell’equazione è relativamente inesplorata. Per fortuna, vedremo certamente la maturazione di questo ecosistema un po’ unico negli anni a venire. Questo porterà senza dubbio all’avvento di un vero e proprio cripto-money con tutte le caratteristiche ideali, compreso l’anonimato.

Conclusione

La cripto-moneta ha ancora un futuro luminoso davanti a sé, ma anche una strada lunga, ardua e tortuosa. Molte trappole devono essere superate, sia dai creatori che dagli investitori, e molti obiettivi a volte in conflitto tra loro devono essere raggiunti.

Oggi, i criptoattivi esistenti sono in definitiva solo prototipi, indipendentemente da ciò che dicono i vari predicatori su Internet. Ma forse un giorno emergerà una perfetta cripto-moneta; e forse sarà veramente universale, peer-to-peer, equamente distribuita, decentralizzata, inaffidabile e anonima.

Quel giorno sembra ancora molto lontano, ma ciò non significa che dobbiamo perdere di vista questi obiettivi. Perché se anche uno solo di questi elementi dovesse scomparire del tutto dall’ecosistema, allora sarebbe la prova che la rivoluzione cripto-attiva è fallita. E il popolo rimarrebbe sottomesso alle classi dirigenti e ai banchieri, che troppo spesso hanno un grande potere senza alcuna responsabilità.

Confido in voi, cari lettori, per investire nei progetti che lo meritano. Può non essere ovvio, ma è in gioco il futuro di un intero settore della società.