ZeBitcoin: consigli e tutorial su come usare il crypto-shop

4.8 / 5 ( 21 votes )

ZeBitcoin è una borsa valori francese di crittografia lanciata nel 2016 che offre l’acquisto di criptomonia agli utenti della sua piattaforma internet. Il sito offre la possibilità di investire con euro in 4 diversi cripto-attivi, ovvero : Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Dash.

Presentazione di ZeBitcoin

ZeBitcoin è la prima piattaforma creata da un team di imprenditori della regione di Tolosa in Francia. Questo team è anche all’origine di DIGYCODE, rilasciato nel 2017 (che offre coupon Bitcoin disponibili nelle tabaccherie) e della piattaforma di scambio di cryptos ZeBitex, creata alla fine del 2018.

Uno dei vantaggi di ZeBitcoin è che i criptoattivi vengono trasferiti direttamente nei portafogli personali degli utenti non appena la transazione viene convalidata. L’azienda non gestisce la custodia dei vostri crittografi, quindi ne avete il pieno possesso.

Il sito offre una vasta gamma di metodi di pagamento, con la possibilità di acquistare Bitcoin con carta di credito (CB, VISA, Mastercard, …), con bonifico bancario SEPA, o tramite Flexepin e Neosurf.

Un’altra particolarità di questa piattaforma è che è interamente in francese (anche se sono disponibili anche l’inglese e lo spagnolo), così come il suo supporto clienti (live chat, numero non a pagamento, email, facebook, twitter) che sembra essere molto apprezzato in vista degli apprezzamenti su TrustPilot e la sua pagina Facebook.

Inoltre, i suoi consulenti aiuteranno i clienti più inesperti nei loro primi acquisti (creazione di un portafoglio, migliori pratiche per la sicurezza del portafoglio, ecc.)

Tutorial per l’utilizzo di ZeBitcoin

CREAZIONE DI UN CONTO

Nella pagina principale del sito, clicca su “Registrati” o “Apri un conto” :

In questo processo di creazione dell’account, dovrai iniziare a compilare la tua e-mail di contatto.

Dovrete quindi inserire i vostri dati personali :

nome e cognome ;

data di nascita (giorno/mese/anno) ;

Imposta una password per accedere al tuo account ZeBitcoin.

Per completare la registrazione e la creazione dell’account, è necessario inserire l’indirizzo di fatturazione:

Confermare nome e cognome;

indirizzo e codice postale;

città e campagna;

numero di telefono;

VERIFICA DELL’IDENTITÀ

Una volta creato l’account, si arriva sul cruscotto sottostante spiegando come verificare la propria identità (KYC). Il primo livello di certificazione (Livello 1) è il minimo necessario per poter acquistare criptomonia. Pertanto, prima di esaminare l’interfaccia di acquisto, descriveremo in dettaglio questo processo.

Questa verifica di primo livello vi permetterà di accedere agli acquisti di cryptos tramite i processori di pagamento Flexpin e Neosurf. Tuttavia, questi intermediari di pagamento hanno commissioni piuttosto elevate (circa l’11,9% della transazione).

Sarà quindi probabilmente preferibile effettuare controlli di identità di livello 2 o 3 per poter pagare i vostri acquisti di cryptos con bonifico bancario SEPA (3,9% a pagamento) o con carta di credito (5,69%).

La certificazione di livello 1 richiede una copia di uno dei vostri documenti d’identità (passaporto, carta d’identità o permesso di soggiorno). Oltre al numero del vostro documento, le scansioni su entrambi i lati dovranno essere trasmesse tramite l’interfaccia (vedi l’esempio qui sotto per la carta d’identità), e indicare anche un motivo (per “investire”, per “acquistare prodotti o servizi”, per “inviare denaro all’estero”, o “altro”, sono possibili diverse scelte).

Attenzione: le copie dei documenti d’identità devono includere la seguente annotazione manoscritta per motivi di sicurezza e per limitare il rischio di furto d’identità:

“ZeBitcoin + la tua firma + la data di oggi*”.

(*data del giorno in cui viene effettuato il processo di verifica)

INTERFACCIA PER LO SHOPPING CRITTOGRAFICO

Ora che avete superato almeno il primo livello di verifica del cliente, potete acquistare le vostre prime crittoattive.

Nell’esempio qui sotto, nella pagina di acquisto Bitcoin (BTC): il primo elemento da compilare sarà il tuo indirizzo del portafoglio Bitcoin. Questo perché, come abbiamo detto nell’introduzione (e a differenza di altri servizi), ZeBitcoin non memorizza i Bitcoin acquistati per vostro conto – essi vengono inviati direttamente al vostro portafoglio personale BTC. È quindi necessario averne creato uno prima dell’acquisto (e tenere al sicuro le chiavi private).

Potete quindi scegliere il metodo di pagamento che fa al caso vostro e al quale avete accesso in base al nostro livello di certificazione (vedi sopra).

Basta indicare l’importo in euro che si desidera investire e si otterrà automaticamente l’indicazione del numero di BTC che si riceveranno, oltre al costo delle commissioni di transazione. Potrai quindi “Confermare il tuo acquisto”.

Opinioni su ZeBitcoin

In sintesi, ZeBitcoin è di facile accesso e utilizzo. Il suo numero limitato di valute crittografiche disponibili è sia un punto di forza per gli investitori di crittografia alle prime armi (che non si perdono in mezzo a decine o addirittura centinaia di crittografie), sia un punto debole per gli utenti che vogliono diversificare il loro portafoglio di crittografie.

La sua interfaccia in lingua francese e il supporto ai clienti, così come il processo di verifica dell’identità molto semplice e veloce (da 1 a 2 ore e un massimo di 12 ore), ne fanno una piattaforma ideale per investire in sistemi di crittografia come Bitcoin.